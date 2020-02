PRIESKUM: Andrzej Duda môže prehrať boj o znovuzvolenie

Varšava 24. februára (TASR) - Súčasný poľský prezident Andrzej Duda môže prehrať boj o znovuzvolenie počas nadchádzajúcich prezidentských volieb, ktoré sa v Poľsku budú konať v máji. Vyplýva to z výsledkov sociologického prieskumu zverejneného v pondelok a uskutočneného pre denník Gazeta Prawna a rozhlasovú stanicu RMF.



Na základe odpovedí respondentov inštitút United Survey Company dospel k záveru, že v prvom kole prezidentských volieb, vypísaných na 10. mája, žiaden z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, takže sa 24. mája bude musieť konať druhé kolo hlasovania, v ktorom sa stretnú dvaja kandidáti s najvyšším ziskom hlasov z prvého kola.



Dudu teraz podľa prieskumu podporuje 42 percent voličov, kým 22 percent ľudí je pripravených odovzdať svoj hlas kandidátke najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO) Malgorzate Kidawovej-Bloňskej.



Na treťom mieste s 10,4 percenta hlasov skončil líder centristickej kresťanskodemokratickej Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. S podporou 8,2 percenta hlasov nasleduje ľavicový europoslanec Robert Biedroň, ktorý sa v prevažne katolíckom Poľsku otvorene hlási k svojej homosexualite. Na piatom mieste sa ocitol novinár a nezávislý kandidát Szymon Holownia, ktorého podporuje 7,4 percenta voličov. Krzysztof Bosak, kandidát krajne pravicovej Ligy poľských rodín (LPR), má podporu 4,1 percenta voličov.



Ak by sa muselo konať druhé kolo prezidentských volieb a stretli by sa v ňom Duda s Kidawovou-Bloňskou, ako víťaz by z neho vyšiel Duda so ziskom 49,6 percenta, zatiaľ čo jeho súperka by získala 41,6 percenta hlasov.



Ak by však Duda v druhom kole volieb narazil na Kosiniaka-Kamysza, získal by 43,9 percenta hlasov, zatiaľ čo kandidát PSL by z tohto súboja vyšiel ako víťaz s 45,9 percenta hlasov, vyplýva z prieskumu United Survey Company.