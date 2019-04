Ak sa Zelenskyj stane prezidentom, chce presadzovať predčasné voľby

Zelenskyj uviedol, že zorganizovanie parlamentných volieb v skoršom termíne je súčasťou jeho myšlienky na výmenu vládnucej elity na Ukrajine.

Kyjev 18. apríla (TASR) - Favorizovaný ukrajinský prezidentský kandidát Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že ak zvíťazí v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb, bude sa usilovať o vypísanie predčasných parlamentných volieb. Informovala o tom agentúra AP.



Zelenskyj uviedol, že zorganizovanie parlamentných volieb v skoršom termíne je súčasťou jeho myšlienky na výmenu vládnucej elity na Ukrajine. Pripustil však, že kým sa tieto plány zrealizujú, môže to potrvať celé mesiace.



Parlamentné voľby na Ukrajine sa majú v riadnom termíne konať koncom októbra tohto roku.



Ako uvádza agentúra Reuters, podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti Rejting, zverejneného vo štvrtok, by Zelenskému odovzdalo svoj hlas 57,9 percenta respondentov. Súčasného prezidenta Petra Porošenka by podporilo 21,7 percenta opýtaných.



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 12. do 16. apríla. Zúčastnilo sa na ňom 3000 respondentov zo všetkých častí krajiny, okrem Ruskom anektovaného Krymu.



V predchádzajúcom prieskume tej istej spoločnosti, ktorý sa konal od 5. do 10. apríla, získal Zelenskyj 61 percent hlasov a Porošenko 24.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretnú 21. apríla v druhom kole.