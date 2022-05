Ak Švédi požiadajú o vstup, NATO zvýši prítomnosť v Baltskom mori

Štokholm 5. mája (TASR) - Ak Švédsko požiada o prijatie do Severoatlantickej aliancie, môže sa spoľahnúť na to, že NATO zvýši svoju prítomnosť v okolí švédskych hraníc a tiež v Baltskom mori. V rozhovore pre švédsku rozhlasovú stanicu SVT, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Stoltenberg povedal, že je presvedčený, že pre Švédsko sa v prechodnej dobe od požiadania o vstup do NATO a získaním členstva určite nájdu riešenia ohľadom bezpečnostných záruk. Zdôraznil, že akonáhle Štokholm podá žiadosť a začne sa prístupový proces, Aliancia bude silno politicky zaviazaná byť jeho garantom bezpečnosti.



Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v stredu uviedla, že Spojené štáty dali Švédsku bezpečnostné prísľuby na prechodné obdobie, avšak poznamenala, že "nešlo o konkrétne bezpečnostné záruky". Obdobie, počas ktorého by Aliancia prípadnú žiadosť Švédska o členstvo posudzovala, by mohlo trvať aj rok.



Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila, že Švédsko a susedné Fínsko vedú intenzívne diskusie o možnom vstupe do NATO. Obe krajiny sú síce blízkymi partnermi Aliancie, avšak členmi nie sú. Vojna na Ukrajine vyvolala obrat vo verejnej a politickej mienke v súvislosti s dlhodobou vojenskou neutralitou vo Fínsku aj Švédsku. Svoje rozhodnutie vo veci prípadného požiadania o členstvo v NATO majú ohlásiť v priebehu mája.



Moskva obe severské krajiny varovala pred "vážnymi následkami" v prípade vstupu do NATO. Pohrozila, že v ruskej enkláve Kaliningrad, ležiacej na pobreží Baltského mora medzi Poľskom a Litvou, by mohla nasadiť jadrové zbrane a hypersonické rakety. Rusko v stredu oznámilo, že jeho armáda nacvičovala v Kaliningrade simulovaný útok raketovými strelami, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice.