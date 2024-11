Farage: Ak Trump prehrá, mal by sa s tým zmieriť a hrať golf v Škótsku

Brusel 5. novembra (TASR) - Líder britskej krajne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage v pondelok povedal, že ak bývalý americký republikánsky prezident Donald Trump neuspeje v prezidentských voľbách proti kandidátke Demokratickej strany Kamale Harrisovej, mal by uznať porážku a ísť hrať golf do Škótska.



Farageov rozhovor pre britský denník The Telegraph prevzali viaceré tlačové agentúry, informuje spravodajca TASR.



"Ak porážka bude jasná a rozhodujúca, potom možno je čas, aby išiel hrať golf do Turnberry," uviedol Farage s odkazom na Trumpa a na golfové ihrisko v Škótsku. Zároveň vyhlásil, že si stále myslí, že Trump prezidentské voľby vyhrá.



Líder strany Reform UK je momentálne na Floride a bude jediným britským poslancom, ktorého Trump pozval na oslavy pripravené v deň volieb.



Farage v rozhovore skonštatoval, že Harrisovej chýba "spontánnosť". Zároveň však uviedol, že ak voľby vyhrá vyhrá, mala by "omilostiť" Donalda Trumpa, aby odvrátila hrozbu nepokojov. Množia sa totiž správy, že Trumpovi prívrženci budú v prípade jeho prehry opäť spochybňovať výsledok volieb, čo môže viesť k občianskym nepokojom podobným ako v januári 2021.



Podľa Faragea by druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa bolo pre Spojené kráľovstvo prospešné, lebo kandidát republikánov je odhodlaný presadiť pobrexitovú obchodnú dohodu s Londýnom, ktorá bola pozastavená príchodom Joea Bidena do Bieleho domu.



Farage je veľkým priateľom Donalda Trumpa, poskytoval mu poradenstvo niekoľko rokov a bol vo Washingtone D.C. aj počas volebnej porážky republikánov v roku 2020, ktorá viedla k útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Britský politik v rozhovore pre The Telegraph vyjadril nádej, že takýto scenár sa po tohtoročných voľbách nezopakuje.