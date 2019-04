Ak USA označia revolučné gardy za teroristov, Irán urobí to isté

O tom, že USA majú v úmysle označiť revolučné gardy za zahraničnú teroristickú organizáciu, informoval v sobotu Reuters s odvolaním sa na troch nemenovaných amerických predstaviteľov.

Teherán 6. apríla (TASR) - V prípade, že Washington označí iránske elitné revolučné gardy za teroristov, môže sa k podobnému kroku uchýliť aj Irán - a Teherán na zoznam teroristických skupín recipročne zaradí armádu Spojených štátov. Podľa agentúry Reuters to v sobotu uviedol predseda národnobezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Hešmatolláh Faláhatpíše.



Bolo by to po prvý raz, čo Washington oficiálne označí zložku armády inej krajiny za teroristickú organizáciu. Podľa uvedených zdrojov by oficiálne oznámenie malo v pondelok učiniť ministerstvo zahraničných vecí USA.



"Ak Spojené štáty americké zaradia revolučné gardy na svoj zoznam teroristických skupín, my zaradíme na čiernu listinu teroristov armádu tejto krajiny - a bude tam figurovať hneď vedľa Dáišu (Islamského štátu)," napísal na Twitteri vplyvný iránsky poslanec Faláhatpíše.



Iránske revolučné gardy (Sepáhe pásdáráne enkelábe eslámí) boli založené v roku 1979 na popud ajatolláha Rúholláha Chomejního. Gardy sú oddelené od iránskych pozemných, námorných aj vzdušných síl. Zatiaľ čo regulárna armáda má za úlohu chrániť hranice štátu a vnútornú bezpečnosť, úlohou gárd je podľa iránskej ústavy chrániť režim islamskej republiky.