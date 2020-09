Ak voľby v Gruzínsku vyhrá opozícia, za premiéra navrhne Saakašviliho

Na archívnej snímke Michail Saakašvili sa zdraví so svojimi stúpencami po prílete na kyjevskom letisku Boryspiľ 29. mája 2019. Foto: TASR/AP

Tbilisi 7. septembra (TASR) - Politická strana založená bývalým gruzínskym prezidentom Michailom Saakašvilim v pondelok oznámila, že v prípade svojho víťazstva v októbrových parlamentných voľbách ho bude nominovať za predsedu vlády.Vo svojom vyhlásení to v pondelok uviedol Grigol Vašadze, jeden z lídrov opozičného Jednotného národného hnutia.Ako pripomenula agentúra AFP, 52-ročný Saakašvili prednedávnom oznámil svoje plány vrátiť sa po siedmich rokoch opäť do Gruzínska a zapojiť sa tam do politického diania.Šaakašviliho Jednotné národné hnutie sa pred voľbami, vypísanými na 31. októbra, spojilo s viacerými menšími politickými stranami a ako koalícia sa chcú pokúsiť poraziť vládnucu stranu Gruzínsky sen vedenú oligarchom Bidzinom Ivanišvilim.Saakašvili sa v máji tohto roku stal šéfom prezidentskej rady pre politické a ekonomické reformy na Ukrajine. Tento presvedčený prozápadný politik, ktorý bol na čele Gruzínska v rokoch 2004-13, nespresnil, kedy má v pláne vrátiť sa do svojej vlasti, odkiaľ odišiel v obave z možného zatknutia ihneď po skončení svojho druhého prezidentského mandátu.Gruzínska ministerka spravodlivosti Tea Culukianiová na margo toho uviedla, že ak sa Saakašvili vráti do Gruzínska, bude zatknutý.Ak by však vládna strana Gruzínsky sen parlamentné voľby prehrala, je pravdepodobné, že obvinenia zo zneužitia funkcie vznesené voči Saakašvilimu by boli zrušené. Samotný Saakašvili ich vždy popieral a označoval za politicky motivované.Západné štáty v súvislosti so Saakašvilim obviňujú vládu vedenú Gruzínskym snom z politického honu na čarodejnice a medzinárodná policajná organizácia Interpol zasa odmietla žiadosti Tbilisi, aby na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu gruzínskeho súdu vydala na Saakašviliho tzv. červený obežník.