Ak vyprší, tak vyprší, povedal Trump k zmluve o kontrole zbrojenia
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami.
Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump naznačil, že by mohol nechať vypršať platnosť zmluvy New START o obmedzení počtu strategických jadrových zbraní bez toho, aby prijal ponuku Ruska dobrovoľne dodržiavať z dohody vyplývajúce limity ešte jeden rok po jej uplynutí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, píše TASR.
„Ak vyprší, tak vyprší,“ povedal Trump v rozhovore pre denník The New York Times o dohode New START, ktorú v roku 2010 v Prahe podpísali vtedajší prezidenti USA Barack Obama a Ruska Dmitrij Medvedev. Do platnosti vstúpila vo februári 2011 a v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026. „Proste uzavrieme lepšiu dohodu,“ dodal americký prezident.
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri minulého roka ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA.
Reuters píše, že platnosť New START už nemožno predĺžiť. Dohoda totiž umožňovala len jedno predĺženie, na ktorom sa na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joem Bidenom v roku 2021.
Trump v rozhovore pre denník NYT zdôraznil, že nová zmluva, ktorá by nahradila New START, by mala zahŕňať aj ďalšie štáty vrátane Číny. Tá má podľa Reuters najrýchlejšie rastúci arzenál strategických jadrových síl na svete. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone reagovalo, že nie je rozumné ani realistické žiadať Peking, aby sa pripojil k rokovaniam o jadrovom odzbrojení medzi Washingtonom a Moskvou.
Zástancovia kontroly zbrojenia sa podľa agentúry Reuters obávajú, že po uplynutí platnosti New START začnú USA a Rusko nasadzovať strategické hlavice nad rámec súčasných obmedzení a urýchlia tak rozpad globálneho režimu limitujúceho šírenie jadrových zbraní.
