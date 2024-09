Pokiaľ Západ umožní Ukrajine útočiť, zapojí sa do vojny, tvrdí Putin

Moskva 12. septembra (TASR) - Ak Západ povolí Ukrajine používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na územie Ruska, bude to znamenať, že Severoatlantická aliancia (NATO) je vo vojne s Ruskom. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Veľmi výrazným spôsobom by to zmenilo podstatu konfliktu. Znamenalo by to, že krajiny NATO, Spojené štáty a európske krajiny sú vo vojne s Ruskom," vyhlásil Putin.



"Ak sa toto stane, tak vzhľadom na zmenu podstaty konfliktu prijmeme náležité rozhodnutia založené na hrozbách, s ktorými budeme konfrontovaní," dodal šéf Kremľa.



Putin sa takto vyjadril v čase, keď americkí a britskí predstavitelia rokujú o uvoľnení obmedzení na používanie západných zbraní s dlhým dosahom.



Ukrajina v uplynulých mesiacoch na svojich partnerov nalieha, aby jej umožnili používať zbrane, ktoré jej dodávajú, pri útokoch na ciele ležiace hlboko vo vnútrozemí Ruska.



Západné krajiny však podľa ruského prezidenta v súčasnosti nerozhodujú o tom, či toto povolenie Kyjevu udelia, ale o tom, či sa krajiny NATO priamo zapoja do tohto vojenského konfliktu alebo nie.