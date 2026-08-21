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Akaneová po sankciách USA varovala pred zánikom právneho poriadku
Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na predsedníčku ICC Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu.
Autor TASR
Haag 21. augusta (TASR) - Predsedníčka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Tomoko Akaneová v piatok varovala pred „úpadkom medzinárodného právneho poriadku“. Vyjadrila sa tak v reakcii na sankcie, ktoré na ňu v utorok uvalili Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Do istej miery som očakávala, že voči mne tentoraz uvalia sankcie, takže ma to neprekvapilo,“ uviedla Akaneová vo vyhlásení na sieti X. „Dôležité je nedopustiť, aby to bolo začiatkom úpadku medzinárodného právneho poriadku,“ konštatovala.
Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na predsedníčku ICC Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo vyhlásení uviedol, že sankcionované osoby sa „priamo podieľali na snahách ICC vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu“.
Rubio zároveň označil ICC za „skorumpovaný a fatálne spolitizovaný nadnárodný súd, ktorý zákerne zneužil svoju autoritu a prekročil svoj mandát“.
Sankcionované osoby majú zákaz vstupu do USA a vykonávať transakcie v americkom finančnom systéme.
ICC uviedol, že tieto sankcie „podkopávajú zásady právneho štátu“ a sú „zjavným útokom“ na nezávislosť súdu.
Washington už predtým uvalil sankcie na niekoľko predstaviteľov ICC, čo sa podľa agentúry AFP vo veľkej miere považuje za reakciu na vyšetrovania tohto súdu týkajúce sa Izraela, spojenca USA.
„Do istej miery som očakávala, že voči mne tentoraz uvalia sankcie, takže ma to neprekvapilo,“ uviedla Akaneová vo vyhlásení na sieti X. „Dôležité je nedopustiť, aby to bolo začiatkom úpadku medzinárodného právneho poriadku,“ konštatovala.
Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na predsedníčku ICC Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdoulayeho Seyeho zo Senegalu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo vyhlásení uviedol, že sankcionované osoby sa „priamo podieľali na snahách ICC vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu“.
Rubio zároveň označil ICC za „skorumpovaný a fatálne spolitizovaný nadnárodný súd, ktorý zákerne zneužil svoju autoritu a prekročil svoj mandát“.
Sankcionované osoby majú zákaz vstupu do USA a vykonávať transakcie v americkom finančnom systéme.
ICC uviedol, že tieto sankcie „podkopávajú zásady právneho štátu“ a sú „zjavným útokom“ na nezávislosť súdu.
Washington už predtým uvalil sankcie na niekoľko predstaviteľov ICC, čo sa podľa agentúry AFP vo veľkej miere považuje za reakciu na vyšetrovania tohto súdu týkajúce sa Izraela, spojenca USA.