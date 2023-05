Akar: Predĺženie obilnej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou je na dosah

Istanbul 12. mája (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar v piatok oznámil, že predĺženie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more je na dosah. Platnosť súčasnej dohody má vypršať 18. mája, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Rokovania o predĺžení platnosti dohody prebiehajú v týchto dňoch v Istanbule s účasťou predstaviteľov Turecka, Ukrajiny, Ruska a OSN. Rokuje sa tiež o návrhu OSN na pokračovanie vývozu ruského čpavku prostredníctvom najväčšieho čpavkovodu na svete vedúceho z ruského Toliati do ukrajinskej Odesy. Čpavok je kľúčový pre výrobu umelých hnojív. Rusko obviňuje Západ z blokovania vývozu hnojív, čím podľa Moskvy došlo k porušeniu predchádzajúcich dohôd.



Turecko, ktoré udržiava dobré vzťahy s Ruskom i Ukrajinou, sprostredkovalo vlani v júni v spolupráci s OSN dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Dohoda pomohla znížiť ceny potravín vo svete, ktoré narástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac než 30 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov.



V marci platnosť dohody predĺžili iba o 60 dní. Ukrajina sa usilovala o dvojnásobné predĺženie, ale Rusko s tým bolo ochotné súhlasiť iba pod viacerými podmienkami vrátane umožnenia vývozu hnojív. Sankcie proti Rusku sa netýkajú vývozu potravín ani hnojív, zasahujú ho však nepriamo prostredníctvom sankcií voči bankám, prepravným spoločnostiam či poisťovniam.