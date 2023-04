Akcia Speed Marathon: Česká polícia kontroluje tisícku úsekov

Praha 21.4. apríla (TASR) - Takmer na tisícke rôznych miest v Česku hliadkuje dopravná polícia, ktorá sa opäť zapojila do celoeurópskej akcie Speed Marathon. Meria rýchlosť na rizikových úsekoch, na ktoré ju upozornila aj verejnosť. Akcia potrvá 24 hodín a policajti budú prítomní na cestách všetkých tried, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes nás uvidíte na viac než 990 miestach po celej ČR v rámci akcie Speed Marathon," uviedla česká polícia na sociálnej sieti Twitter. Ľuďom sa poďakovala za to, že sa do výberu miest zapojili. Podľa riaditeľa dopravnej polície Jiřího Zlého dostali viac než 7600 tipov od asi 43.000 ľudí.



Na základe vlastných skúseností potom vybrali 990 z nich. "Sú to miesta, ktoré môžu byť rizikové pre najzraniteľnejších. V obciach, úsekoch okolo škôl, nemocníc, seniorských zariadení či nákupných centier," spresnil Zlý. Polícia však bude merať rýchlosť aj na diaľničných úsekoch.



"V minulom roku bolo do akcie nasadených približne 700 policajtov. Zistili sme viac než 2100 porušení rýchlostných limitov a 25 vodičov si sadlo za volant pod vplyvom alkoholu," pripomenula polícia výsledky minulého ročníku akcie Speed Marathon. "Pevne veríme, že tento rok budú tieto čísla oveľa nižšie," dodala.



Za prvý štvrťrok tohto roka zaznamenala polícia 20.000 nehôd. Je to síce menej než minulý rok, ale väčšie percento z nich bolo smrteľných. Tento rok už na českých cestách zomrelo 107 ľudí. Podľa Zlého je to o 14 viac než minulý rok. Jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd je práve vysoká rýchlosť.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)