Ako jediný dokážem poraziť labouristov, tvrdí konzervatívec Sunak

Na archívnej snímke Rishi Sunak 25. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 20. júla (TASR) - Kandidát na post nového lídra britskej Konzervatívnej strany Rishi Sunak v stredu povedal, že iba on dokáže poraziť opozičných labouristov v parlamentných voľbách. Jeho súperka Liz Trussová je v prípade víťazstva ako nová premiérka pripravená od prvých dní pustiť sa do práce. TASR správu prevzala z webovej stránky staníc BBC a Sky News." povedal bývalý minister financií Sunak vo videu zverejnenom na Twitteri. Svojim priaznivcom sa poďakoval za podporu.Aj Trussová sa na Twitteri poďakovala za dôveru a uviedla, že v prípade zvolenia je pripravená pustiť sa do práce od prvých dní.Sunak a Trussová sú najúspešnejší dvaja kandidáti na nového lídra konzervatívcov, ktorí vzišli z piatich kôl hlasovaní poslancov Konzervatívnej strany v parlamente.Približne 175.000 členov strany bude teraz vyberať nového lídra prostredníctvom hlasovacích lístok, ktoré im budú rozposlané poštou od 1. augusta, píše Sky News. Hlasovať môžu len straníci, ktoré budú v deň uzavretia hlasovania aspoň tri mesiace členmi strany.Dvojica kandidátov - Sunak a Trussová - bude cestovať po krajine a získavať podporu členov. Toto hlasovanie sa skončí 2. septembra popoludní a meno nového lídra bude oznámené 5. septembra, píše Konzervatívna strana na oficiálnej webovej stránke. Nový predseda strany bude aj britským premiérom.Súčasný predseda strany a zároveň premiér Boris Johnson 7. júla oznámil, že z oboch funkcií odstupuje. Hlasovanie o novom lídrovi konzervatívcov sa začalo minulý týždeň v stredu (13. júla), keď z pôvodných ôsmich kandidátov vypadli Jeremy Hunt a Nadhim Zahawi.V ďalších kolách postupne neuspeli generálna prokurátorka Suella Bravermanová (14. júla), poslanec Tom Tugendhat (18. júla), bývalá šéfka vládneho úradu pre rovnosť príležitostí Kemi Badenochová (19. júla) a štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová (20.).