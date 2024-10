Na protest voči rozsudku si ruská aktivistka na súde podrezala žily

Moskva 8. septembra (TASR) - Ruská opozičná aktivistka Oľga Suvorovová si v utorok na súde v Krasnojarsku na protest proti rozsudku podrezala žily, oznámilo ženské hnutie za práva Soft Force (Jemná sila). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hnutie v príspevku na Telegrame uviedlo, že Suvorovovú následne previezli do nemocnice. Na zverejnenom videu je zachytené, ako si aktivistka drží ľavú ruku s krvácajúcimi ranami a hovorí: "Je to môj rozsudok, mám na to právo, protestujem proti tomuto rozsudku."



Rusko od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zintenzívnilo zásahy proti disidentom a opozičným hnutiam. Súd v okrese Železnodorožnyj uznal aktivistku vinnou z podania falošného oznámenia na policajta a uložil jej pokutu 125.000 rubľov (1181 eur).



Suvorovová v októbri 2023 oznámila, že ju napadol policajt, ktorý ju vysotil zo stanice a spôsobil jej pri tom modriny. Aktivistku v decembri zadržali na letisku v Krasnojarsku a obvinili ju z podania falošného oznámenia o závažnom zločine.



Podľa hnutia bola neskôr nútená podstúpiť 30-dňové posúdenie na psychiatrii.



Hnutie Soft Force vzniklo v roku 2022 pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské ministerstvo spravodlivosti označilo hnutie za zahraničného agenta.



Medzi členmi hnutia sú aj politická aktivistka Julija Galjaminová a politička Jekaterina Duncovová, ktorá kandidovala v tohtoročných prezidentských voľbách v Rusku.