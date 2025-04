Ako prví kongresmani do Sýrie do Asadovom páde prišli republikáni

Damask 19. apríla (TASR) - Prvými americkými zákonodarcami, ktorí zavítali do Sýrie od zosadenia prezidenta Bašára al-Asada islamistami, sa v piatok stali dvaja členovia amerického Kongresu za Republikánsku stranu. Ako v noci na sobotu informovala agentúra AP, do Sýrie pricestovali Cory Mills z Floridy, ktorý pôsobí vo výboroch Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci a ozbrojené služby, a Marlin Stutzman zo štátu Indiana.



Mills sa s novým sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom stretol hneď v piatok. Počas 90-minútového rokovaniach diskutovali o amerických sankciách a Iráne. Hovoriť sa malo aj o potrebe prechodu dočasnej vlády smerom k „demokraticky zvolenej“. AP pripomenula, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zatiaľ novú sýrsku vládu neuznala.



Okrem toho Šara je za svoje predchádzajúce väzby na islamistickú sieť al-Káida stále pod sankciami USA a OSN. Mills pripomenul, že zrušenie týchto sankcií bude v konečnom dôsledku závisieť od prezidenta, hoci „Kongres mu môže poradiť.“



Zdroj americkej delegácie uviedol, že schôdzka Stutzmana a Šaru je naplánovaná na sobotu.



Na otázku o stretnutí s vodcom, ktorého Washington trestá sankciami, Stutzman uviedol príklady spolupráce Trumpovej administratívy s iránskymi a severokórejskými lídrami.



"Nemali by sme sa báť hovoriť s nikým," povedal a dodal, že by chcel vidieť, ako sa nové vedenie vysporiada s vojakmi zo zahraničia a ako bude vládnuť etnicky a nábožensky rôznorodému obyvateľstvu. Stutzman pre agentúru Reuters uviedol, že nechce, aby „bola Sýria tlačená do náručia Číny alebo späť do náručia Ruska a Iránu.“



Mills a Stutzman si v piatok prezreli časti Damasku, zišli sa s vodcami kresťanskej komunity a plánujú sa stretnúť s ďalšími ministrami sýrskej vlády.



Stutzman povedal, že Sýrčania v Damasku s ním hovorili o útokoch izraelskej armády, ktoré sa zamerali na vojenské ciele na juhu Sýrie, ako aj v okolí hlavného mesta.



Sýria nemá s Izraelom nadviazané diplomatické vzťahy. Nové sýrske úrady verejne deklarovali, že nemajú záujem vstúpiť do konfliktu s Izraelom, izraelská vláda však vníma bývalých islamistických povstalcov, ktorí sú teraz pri moci v Damasku, podozrievavo. Podľa AP Izrael údajne v USA loboval, aby udržali Sýriu slabú a decentralizovanú.