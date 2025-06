AKO Z FILMU: Do bitky medzi dvomi rodinami sa zapojilo 100 osôb

Berlín 30. júna (TASR) - V meste Heiligenhaus v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko došlo v nedeľu večer k potýčke medzi dvomi rodinami, do ktorej sa celkovo zapojilo až 100 osôb. Situácia rýchlo eskalovala a najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia, informuje TASR podľa agentúry DPA a novín Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).



Polícia uviedla, že bitke medzi dvomi veľkými rodinami predchádzala hádka. Podľa nemeckých médií sú obe rodiny prepojené na známe zločinecké skupiny.



Hovorca polície spresnil, že na miesto incidentu museli privolať až 100 policajtov a aj vrtuľník. Presné údaje o závažnosti zranení ani o počte prípadných zadržaných osobách bezprostredne známe neboli.



Noviny WAZ informovali, že k potýčke došlo okolo 19.30 h a policajný zásah pokračoval do neskorých večerných hodín. Príčina bitky zatiaľ známa nie je, no polícia sa prípadom bude zaoberať.