PRED OČAMI DIVÁKOV: Akrobatka cirkusu zomrela po páde z výšky 5 metrov
Incident sa odohral pred očami takmer 100 divákov, medzi ktorými bolo aj mnoho rodín s deťmi.
Autor TASR
Berlín 28. septembra (TASR) - Počas sobotného predstavenia v nemeckom meste Bautzen došlo k tragickému nešťastiu, pri ktorom cirkusová akrobatka spadla z hrazdy z výšky približne piatich metrov. Pád neprežila, uviedla miestna polícia. Po smrteľnom páde diváci opustili cirkusové šapitó a odišli domov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Účinkujúcu na mieste vyhlásili za mŕtvu. Incident sa odohral pred očami takmer 100 divákov, medzi ktorými bolo aj mnoho rodín s deťmi, uviedol v nedeľu policajný hovorca Stefan Heiduck. „Okamžite bol nasadený krízový intervenčný tím, ktorý sa postaral o návštevníkov a ostatných zamestnancov cirkusu,“ dodal Heiduck. Neposkytol však žiadne informácie o veku alebo národnosti ženy.
Polícia v Bautzene klasifikovala incident ako pracovný úraz. V súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o možnom pochybení tretej osoby, uviedol hovorca. Dodal, že za prípravu vybavenia nesú zodpovednosť zvyčajne samotní cirkusanti.
Predseda Asociácie nemeckých cirkusových spoločností (VDCU) incident označil za tragickú nehodu. „Ale päť metrov nie je pre umelcov nijako zvlášť veľká výška – sú dobre trénovaní a stavaní. Musela mať veľkú smolu alebo narazila na nejakú prekážku,“ povedal Ralf Huppertz. Dodal, že povolanie cirkusantov so sebou nesie určité riziká a pri niektorých číslach nie je možné dosiahnuť stopercentnú bezpečnosť.
