Akropola bola opäť zatvorená počas najväčšej horúčavy

Atény 14. júna (TASR) - V dôsledku extrémne vysokých teplôt bola najnavštevovanejšia turistická atrakcia v Grécku - Akropola v Aténach - vo štvrtok niekoľko hodín zatvorená, a to už druhý deň po sebe. Krajinu sužuje vôbec najskoršia vlna horúčav, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Návštevníci sa do pamiatkovej oblasti na návrší kopca nemohli dostať medzi 12.00 h a 17.00 h SELČ. Rovnaké opatrenia platili aj v stredu.



Teplota sa v centre Atén vo štvrtok vyšplhala až na 42 stupňov Celzia. Úrady na základe predpovedaných horúčav vydali výstrahy aj uzatvorili školy.



Meteorológovia poznamenali, že v Grécku ide od začiatku meraní o vôbec najskoršiu vlnu horúčav. V krajine za horúčavu považujú situáciu, keď teplota prekročí teplotu 38 stupňov Celzia najmenej tri po sebe idúce dni.



Horúcejšie ako v gréckej metropole bolo aj na ostrove Kréta (44,5 stupňov Celzia) i na Peloponézskom polostrove (43,9 stupňov Celzia). Na Kréte aj ďalších menších a väčších ostrovoch taktiež preventívne uzatvorili viacero archeologických nálezísk.



Grécky minister pre klimatickú krízu Vassilis Kikilias varoval pred rizikom vzniku požiarov pre silné vetry, ktoré by sa mohli prehnať naprieč krajinou. Mechanizmus civilnej ochrany je podľa neho vo vysokej pohotovosti. Veľmi vysoké riziko požiarov v piatok očakávajú v desiatich regiónoch vrátane juhovýchodnej Atiky.



Teploty by sa však podľa predpovedí mali od piatka zmierniť.