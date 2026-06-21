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Aksionov: Na okupovanom Kryme pozastavili predaj paliva pre verejnosť
Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomína nemecká agentúra s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
Autor TASR
Moskva/Sevastopol 21. júna (TASR) - Predaj paliva pre širokú verejnosť na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym je pozastavený, potvrdil v nedeľu tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď Kyjev zintenzívnil útoky na ruské zásobovacie trasy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dnes, 21. júna od 9.00 h miestneho času (8.00 h SELČ), bol na krymských čerpacích staniciach pozastavený predaj paliva,“ vyhlásil Aksionov s tým, že palivo sa bude predávať výhradne štátnym podnikom.
Pri najnovších masívnych ukrajinských útokoch bezpilotných lietadiel na Krym, ku ktorým došlo v noci na nedeľu, zahynuli v oblasti mesta Kerč podľa tamojších úradov najmenej štyria ľudia. Po útokoch hlásia aj 28 zranených, uviedol Aksionov na Telegrame.
Podľa správ zo sociálnych sietí došlo v rôznych oblastiach polostrova k viacerým výbuchom a požiarom. V palivovom termináli prístavného mesta Kerč vypukol požiar a nad regiónom sa vznáša veľký oblak dymu, informoval ráno telegramový kanál Krymskyj veter, tieto správy však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, píše agentúra DPA.
Miestne úrady však v noci informovali aj o uzavretí Krymského mosta medzi Kerčom a ruskou pevninou pre automobilovú dopravu. Pri útoku mal byť zasiahnutý aj prístav Kavkaz na ruskej strane Kerčského prielivu, kde sa takisto nachádza palivový terminál a ropný sklad.
Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomína nemecká agentúra s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
Aj Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev ráno na Telegrame informoval, že dodávky paliva sa naďalej zdržujú.
„Dnes, 21. júna od 9.00 h miestneho času (8.00 h SELČ), bol na krymských čerpacích staniciach pozastavený predaj paliva,“ vyhlásil Aksionov s tým, že palivo sa bude predávať výhradne štátnym podnikom.
Pri najnovších masívnych ukrajinských útokoch bezpilotných lietadiel na Krym, ku ktorým došlo v noci na nedeľu, zahynuli v oblasti mesta Kerč podľa tamojších úradov najmenej štyria ľudia. Po útokoch hlásia aj 28 zranených, uviedol Aksionov na Telegrame.
Podľa správ zo sociálnych sietí došlo v rôznych oblastiach polostrova k viacerým výbuchom a požiarom. V palivovom termináli prístavného mesta Kerč vypukol požiar a nad regiónom sa vznáša veľký oblak dymu, informoval ráno telegramový kanál Krymskyj veter, tieto správy však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, píše agentúra DPA.
Miestne úrady však v noci informovali aj o uzavretí Krymského mosta medzi Kerčom a ruskou pevninou pre automobilovú dopravu. Pri útoku mal byť zasiahnutý aj prístav Kavkaz na ruskej strane Kerčského prielivu, kde sa takisto nachádza palivový terminál a ropný sklad.
Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomína nemecká agentúra s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
Aj Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev ráno na Telegrame informoval, že dodávky paliva sa naďalej zdržujú.