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Aksionov: Ukrajinské útoky na Krym si vyžiadali štyri obete
Aksionov podrobnosti nespresnil.
Autor TASR
Sevastopol/Kerč 21. júna (TASR) - Pri najnovších masívnych ukrajinských útokoch bezpilotných lietadiel na Ruskom anektovanom čiernomorskom polostrove Krym zahynuli v oblasti mesta Kerč podľa tamojších úradov najmenej štyria ľudia. Po útokoch hlásia aj 28 zranených, uviedol v nedeľu ráno na platforme Telegram Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Aksionov podrobnosti nespresnil. Podľa správ zo sociálnych sietí došlo v rôznych oblastiach polostrova k viacerým výbuchom a požiarom. V palivovom termináli prístavného mesta Kerč vypukol požiar a nad regiónom sa vznáša veľký oblak dymu, informoval ráno telegramový kanál Krymskyj veter, tieto správy však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, píše DPA.
Miestne úrady však v noci informovali aj o uzavretí Krymského mosta medzi Kerčom a ruskou pevninou pre automobilovú dopravu. Pri útoku mal byť zasiahnutý aj prístav Kavkaz na ruskej strane Kerčského prielivu, kde sa takisto nachádza palivový terminál a ropný sklad.
Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomína nemecká agentúra s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev ráno na Telegrame informoval, že dodávky paliva sa naďalej zdržujú. Plánovaný nedeľňajší predaj benzínu pre bežných vodičov museli zrušiť a tankovanie je umožnené len pre zložky záchranného systému.
Rezort cestovného ruchu na Kryme očakáva, že pre ukrajinské útoky a krízu v zásobovaní tento rok v lete na polostrov neprídu milióny dovolenkárov ako zvyčajne. Rusko anektovalo Krym už v roku 2014 a využíva ho aj ako logistickú základňu vo svojej útočnej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako štyri roky, dodáva DPA.
Aksionov podrobnosti nespresnil. Podľa správ zo sociálnych sietí došlo v rôznych oblastiach polostrova k viacerým výbuchom a požiarom. V palivovom termináli prístavného mesta Kerč vypukol požiar a nad regiónom sa vznáša veľký oblak dymu, informoval ráno telegramový kanál Krymskyj veter, tieto správy však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, píše DPA.
Miestne úrady však v noci informovali aj o uzavretí Krymského mosta medzi Kerčom a ruskou pevninou pre automobilovú dopravu. Pri útoku mal byť zasiahnutý aj prístav Kavkaz na ruskej strane Kerčského prielivu, kde sa takisto nachádza palivový terminál a ropný sklad.
Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomína nemecká agentúra s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev ráno na Telegrame informoval, že dodávky paliva sa naďalej zdržujú. Plánovaný nedeľňajší predaj benzínu pre bežných vodičov museli zrušiť a tankovanie je umožnené len pre zložky záchranného systému.
Rezort cestovného ruchu na Kryme očakáva, že pre ukrajinské útoky a krízu v zásobovaní tento rok v lete na polostrov neprídu milióny dovolenkárov ako zvyčajne. Rusko anektovalo Krym už v roku 2014 a využíva ho aj ako logistickú základňu vo svojej útočnej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako štyri roky, dodáva DPA.