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Aksionov: Železničnú dopravu na Krymskom moste obnovia vo štvrtok
Ukrajinská armáda podnikla od začiatku tohto týždňa už tri útoky na Krymský most.
Autor TASR
Simferopol 19. novembra (TASR) - Železničná doprava na Krymskom moste by sa mala obnoviť vo štvrtok popoludní približne o 16.00 h miestneho času. Oznámil to Moskvou dosadený predstaviteľ anektovaného Krymského polostrova Sergej Aksionov po ukrajinskom útoku z noci na štvrtok, ktorý most poškodil. Informovali o tom tlačová agentúra DPA a ďalšie médiá, píše TASR.
Aksionov uviedol, že železničiari vynakladajú veľké úsilie na odstránenie následkov útoku.
„Máme silu, odvahu a predvídavosť, aby sme sa z tejto situácie dostali. Vieme, čo treba urobiť a ako to urobiť. Toto všetko prekonáme. Krym je s Ruskom naveky!“ dodal Aksionov.
Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom potvrdili, že v noci na štvrtok opäť zaútočili na most spájajúci pevninské Rusko s anektovaným Krymským polostrovom, a svoju operáciu označili za úspešnú. Rozsah škôd sa nateraz nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
Ukrajinská armáda podnikla od začiatku tohto týždňa už tri útoky na Krymský most. Oprava poškodenej cestnej časti mosta, ktorá bola pri útokoch vážne poškodená, môže trvať aj niekoľko rokov, upozornil denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na odborníkov na výstavbu mostov.
Pri ukrajinskom útoku sa totiž zrútil jeden z dvoch kovových oblúkov cestnej časti mosta spolu s cestným úsekom pod ním. Oblúk dlhý približne 230 metrov predstavoval technicky najnáročnejšiu časť cestnej konštrukcie.
Andreas Kappos, profesor Chalífovej univerzity v Abú Zabí, odhaduje, že obnovenie cestnej dopravy by mohlo trvať približne dva roky. Podľa neho to však závisí od toho, či oporné konštrukcie oblúka neutrpeli vážne poškodenie a či opravy nenarušia ďalšie útoky. Ďalší odborníci poukazujú na to, že náročné bude už samotné odstraňovanie trosiek.
Krymský most, ktorý má dĺžku približne 19 kilometrov, otvorili v roku 2018. Jeho výstavba bola prestížnym projektom ruského prezidenta Vladimira Putina. Most slúžil od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu aj na zásobovanie ruských jednotiek na okupovaných územiach na juhu Ukrajiny.
Rusko môže na prepravu materiálu a vojakov využívať aj pozemné trasy cez okupované ukrajinské územia. Tie sa však nachádzajú bližšie k frontovej línii a sú zraniteľnejšie voči útokom. Podľa vojenských analytikov citovaných denníkom NYT Rusko už po predchádzajúcich útokoch obmedzilo využívanie cestnej časti mosta na vojenskú dopravu.
Aksionov uviedol, že železničiari vynakladajú veľké úsilie na odstránenie následkov útoku.
„Máme silu, odvahu a predvídavosť, aby sme sa z tejto situácie dostali. Vieme, čo treba urobiť a ako to urobiť. Toto všetko prekonáme. Krym je s Ruskom naveky!“ dodal Aksionov.
Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom potvrdili, že v noci na štvrtok opäť zaútočili na most spájajúci pevninské Rusko s anektovaným Krymským polostrovom, a svoju operáciu označili za úspešnú. Rozsah škôd sa nateraz nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
Ukrajinská armáda podnikla od začiatku tohto týždňa už tri útoky na Krymský most. Oprava poškodenej cestnej časti mosta, ktorá bola pri útokoch vážne poškodená, môže trvať aj niekoľko rokov, upozornil denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na odborníkov na výstavbu mostov.
Pri ukrajinskom útoku sa totiž zrútil jeden z dvoch kovových oblúkov cestnej časti mosta spolu s cestným úsekom pod ním. Oblúk dlhý približne 230 metrov predstavoval technicky najnáročnejšiu časť cestnej konštrukcie.
Andreas Kappos, profesor Chalífovej univerzity v Abú Zabí, odhaduje, že obnovenie cestnej dopravy by mohlo trvať približne dva roky. Podľa neho to však závisí od toho, či oporné konštrukcie oblúka neutrpeli vážne poškodenie a či opravy nenarušia ďalšie útoky. Ďalší odborníci poukazujú na to, že náročné bude už samotné odstraňovanie trosiek.
Krymský most, ktorý má dĺžku približne 19 kilometrov, otvorili v roku 2018. Jeho výstavba bola prestížnym projektom ruského prezidenta Vladimira Putina. Most slúžil od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu aj na zásobovanie ruských jednotiek na okupovaných územiach na juhu Ukrajiny.
Rusko môže na prepravu materiálu a vojakov využívať aj pozemné trasy cez okupované ukrajinské územia. Tie sa však nachádzajú bližšie k frontovej línii a sú zraniteľnejšie voči útokom. Podľa vojenských analytikov citovaných denníkom NYT Rusko už po predchádzajúcich útokoch obmedzilo využívanie cestnej časti mosta na vojenskú dopravu.