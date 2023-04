Aktéri Pochodu živých si pripomenuli obete holokaustu

Izraelčania a ľudia z celého sveta sa každoročne zúčastňujú pochodu živých, putovania medzi dvoma bývalými nacistami riadenými tábormi smrti, aby smútili za obeťami holokaustu a oslavovali existenciu židovského štátu v Oswienčime, Poľsko, utorok, apríl 18, 2023. Foto: TASR/AP

Varšava/Jeruzalem 18. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v utorok zišli na mieste bývalého koncentračného tábora Auschwitz, aby sa zúčastnili na Pochode živých na pamiatku obetí holokaustu, ktorý tento rok pripadá na predvečer 80. výročia vypuknutia povstania vo varšavskom gete. TASR informuje na základe správy agentúry AP.Medzi účastníkmi pochodu, ktorí vzdali hold všetkým obetiam holokaustu, boli aj prezidenti Poľska a Talianska Andrzej Duda a Sergio Mattarella, uviedla televízia TVP.Medzinárodný Pochod živých je každoročný vzdelávací program, ktorý jednotlivcov z celého sveta privádza na miesto niekdajšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, aby sa oboznámili s históriou holokaustu a skúmali korene predsudkov, neznášanlivosti a nenávisti, objasnila TVP v príspevku na svojom webe.Univerzálnym cieľom Medzinárodného pochodu živých je inšpirovať jeho účastníkov k boju proti ľahostajnosti, proti rasizmu i proti nespravodlivosti, a to prostredníctvom svedectva o zverstvách holokaustu.Kľúčovým prvkom programu je účasť ľudí, ktorí prežili holokaust a ktorí o svojej skúsenosti z čias druhej svetovej vojny hovoria pred účastníkmi pochodu na mieste, kde sa ich osobná tragédia odohrala.Pochod živých, ktorý sa koná každý rok na Deň pamiatky obetí holokaustu (Jom ha-šo'a), sa začína pri bráne tábora Auschwitz a vedie do Birkenau, veľkého tábora vzdialeného asi tri kilometre, kam boli Židia z celej Európy transportovaní vlakmi a vraždení v plynových komorách.Niektorí z účastníkov pochodu pocestujú na druhý deň do Varšavy na pietne slávnosti pri príležitosti 80. výročia povstania vo varšavskom gete, na ktorých sa zúčastnia prezidenti Poľska, Nemecka a Izraela.Toto povstanie bolo najväčším aktom židovského odporu počas holokaustu a pre Izrael zostáva silným symbolom, uvádza AP.Pamiatku približne šiestich miliónov Židov, ktorí boli zabití počas holokaustu, si v utorok - už tradične dvoma minútami ticha - pripomenuli aj obyvatelia Izraela.Hneď po zaznení sirén sa v múzeu holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme začal oficiálny štátny akt pri príležitosti Dňa pamiatky mučeníkov a hrdinov holokaustu, na ktorej prezident Jicchak Herzog, premiér Benjamin Netanjahu, predseda Knesetu Amir Ochana, predsedníčka Najvyššieho súdu Ester Hajutová a niekoľko ľudí, ktorí prežili holokaust, položili vence k pamätníku pripomínajúcemu povstanie vo varšavskom gete z roku 1943.Počas celého dňa sa uskutočnia stovky menších ceremónií v budovách samosprávy, v školách a pri pamätníkoch holokaustu po celej krajine. V izraelskom parlamente - Knesete - sa napríklad konal každoročný obrad nazvaný Každý človek má meno, počas ktorého účastníci čítali mená tých, ktorí zahynuli počas holokaustu.Podľa údajov zverejnených v nedeľu izraelským Úradom pre práva preživších holokaust žije v Izraeli ešte 147.199 ľudí, ktorí prežili holokaust.