Aktivista Nathan Law sa stretol s britskou ministerkou vnútra

Londýn 10. decembra (TASR) - Hongkonský prodemokratický aktivista Luo Kuan-cchung, známy aj pod menom Nathan Law, v stredu absolvoval stretnutie s britskou ministerkou vnútra Priti Patelovou, informovala agentúra AFP. Išlo o jeho prvé stretnutie s predstaviteľom niektorého z ministerstiev od júlového príchodu do Británie, informovala agentúra AFP.



Program pre držiteľov pasov BNO (zahraničných britských občanov) podľa Nathana Lawa Hongkončanom "pomáha slobodne žiť bez politického prenasledovania". Takisto vyjadril vďačnosť Patelovej za jej úsilie pri príprave tohto programu.



Patelová plánuje ďalšie uvoľnenie pravidiel vstupu do krajiny pre Hongkončanov so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva.



"Spojené kráľovstvo bude stáť pri obyvateľoch Hongkongu a dodržíme svoj sľub chrániť a presadzovať ich slobody," povedala.



Viac ako 350.000 ľudí je v súčasnosti držiteľom pasu BNO a podľa odhadov britskej vlády naň má nárok približne 2,9 milióna obyvateľov Hongkongu.



Spojené kráľovstvo už tento rok uvoľnilo pravidlá vstupu, na základe ktorých držitelia týchto pasov a ich rodinní príslušníci môžu v Británii zostať a pracovať päť rokov - a potom požiadať u udelenie občianstva.



Nathan Law 14. júla vyhlásil, že sa presťahoval do Británie. Urobil tak päť dní po tom, ako potvrdil, že v dôsledku prijatia čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu, utiekol zo svojho domova.



Nový zákon o bezpečnosti podľa kritikov obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal tam platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".