Aktivista podstúpil asistovanú samovraždu

Paríž 15. júna (TASR) - Nevyliečiteľne chorý Francúz Alain Cocq, ktorý ako aktivista bojoval za "dôstojný koniec života", zomrel v utorok vo švajčiarskom Berne, kde mu umožnili asistovanú samovraždu.



Ako informoval denník Le Monde, tento 58-ročný muž vyše 30 rokov trpel zriedkavou, nevyliečiteľnou a bolestivou chorobou, pri ktorej sa steny jeho tepien zlepovali a spôsobovali ischémiu, čo je zastavenie alebo nedostatočný obeh krvi v tkanive alebo orgáne. Cocq si preto roky si želal ukončiť svoje trápenie.



Svoj prípad medializoval v roku 2020, keď požiadal prezidenta republiky Emmanuela Macrona, aby mu povolil asistovanú samovraždu. Macron jeho prosbe nevyhovel s tým, že francúzska legislatíva v jeho prípade takýto postup neumožňuje.



Pred svojou naplánovanou smrťou Cocq napísal otvorený list, ktorý adresoval i Macronovi, a verejnosti v ňom oznámil, že vo Švajčiarsku podstúpi asistovanú samovraždu.



Podľa vyjadrenia príbuzných Cocq pred smrťou užil "tabletku; bolo to veľmi rýchle".



"Je veľmi dobre, že odišiel podľa svojich predstáv," uviedol Cocqov príbuzný François Lambert, právnik a synovec Vincenta Lamberta, ktorý strávil viac ako desať rokov vo vegetatívnom stave a stal sa vo Francúzsku symbolom debaty o ukončení života.



Alainovi Cocqovi diagnostikovali jeho chorobu vo veku 23 rokov, takže podľa vlastných slov 35 rokov svojho života prežil "v paliatívnej starostlivosti".



Napriek svojmu utrpeniu nemohol využiť platný Claeysov a Léonettiho zákon, ktorý bol vo Francúzsku prijatý v roku 2016 a ktorý povoľuje podanie silných sedatív s cieľom odstrániť netolerovateľné, neznesiteľné utrpenie na konci života pacienta, a to ovplyvnením stavu jeho vedomia.



Tento zákon a ním povolená "hlboká a nepretržitá sedácia až do stavu smrti" sa vzťahuje iba na ľudí, u ktorých je prognóza života už len krátkodobá, čo sa u Cocqa nepredpokladalo.



Prípady týkajúce sa práva ukončiť svoj život v prípade vážnej choroby sú vo Francúzsku už dlho veľmi emotívnym problémom.



Najpolarizujúcejší bol prípad spomínaného Vincenta Lamberta, ktorý bol vo vegetatívnom stave od dopravnej nehody v roku 2008. Zomrel v júli 2019 po tom, čo ho lekári po dlhom právnom boji odpojili od podporných prístrojov.



Tento prípad rozdelil nielen Francúzsko, ale i Lambertovu vlastnú rodinu.



Jeho rodičia sa snažili nájsť a využiť každú legálnu cestu na jeho udržanie pri živote, kým jeho manželka a synovec trvali na tom, že mu treba umožniť zomrieť. Argumentovali, že aj samotný Lambert sa v tomto zmysle vyjadril ešte pred nehodou v jednom z rozhovorov, keď v rodine rozoberali túto tému.