Aktivista Pussy Riot dostal za vyvesenie dúhovej vlajky 30 dní väzenia

Moskva 10. októbra (TASR) - Aktivista punkovej formácie Pussy Riot bol v piatok súdom v Moskve odsúdený na 30 dní väzenia za to, že sa zapojil do protestného vyvesovania dúhových vlajok na vládne budovy v centre Moskvy.



Táto akcia bola načasovaná tak, aby sa zhodovala s dňom, keď ruský prezident Vladimir Putin slávil svoje 68. narodeniny.



Pussy Riot v rámci tohto svojho protestu predložili aj niekoľko požiadaviek, predovšetkým vyzvali na legalizáciu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a vyšetrenie vrážd a únosov gayov v Čečensku.



Odsúdeným je Alexandr Sofejev, ktorý bol súdom uznaný za vinného z opakovaného porušenia pravidiel konania verejných podujatí. Už vo februári tohto roku s ním totiž bol spísaný protokol o akcii na úradmi nepovolenom zhromaždení na podporu väzňov, ktoré sa konalo v blízkosti budovy Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.



Spravodajský portál Meduza.io pripomenul, že v stredu 7. októbra aktivisti zoskupenia Pussy Riot vyvesili dúhové vlajky na "hlavné symboly ruskej štátnosti": na budovu tajnej služby FSB na námestí Lubianka, na sídlo prezidentskej kancelárie na námestí Staraja ploščaď, na najvyšší súd, ministerstvo kultúry a budovu správy ministerstva vnútra pre jeden z moskovských obvodov.



V stredu i v ďalších dňoch polícia zadržala a na výsluch predviedla niekoľko ľudí, ktorí sa zapojili do vyvesovania vlajok na podporu komunity LGBTI+.