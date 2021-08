Aktivisti: Afgancom na poľských hraniciach sa zhoršuje zdravotný stav

Varšava 30. augusta (TASR) - Poľskí ľudskoprávni aktivisti vyjadrili obavy nad zdravotným stavom skupiny Afgancov, ktorí uviazli na poľsko-bieloruských hraniciach v dôsledku politických sporov medzi Poľskom a Lotyšskom na jednej strane a Bieloruskom na strane druhej. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Mnoho z nich sa sťažuje na horúčku, vracanie či hnačku," uviedla Kalina Czwarnogová, hovorkyňa humanitarnej organizácie Ocalenie (Spása).



Ako uvádza DPA, podľa Czwarnogovej poľská pohraničná stráž zabránila sanitke k prístupe k týmto ľuďom, ktorí podľa aktivistov tvorí 32 Afgancov. Tí sa už takmer tri týždne nachádzajú v lese neďaleko dediny Usnarz Górny dúfajúc, že sa dostanú do EÚ. Uviazli tam však po tom, ako Poľsko pre migrantov uzavrelo hranicu s Bieloruskom, na ktorej teraz okrem pohraničnej stráže hliadkujú aj vojaci a polícia.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov. Aj na Poľsko sa v poslednom čase zvýšil tlak, pričom tamojšia vláda dlhodobo uplatňuje voči utečencom reštriktívnu politiku.