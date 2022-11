Aktivisti chcú, aby Biden so Si Ťin-pchingom prerokoval otázku Ujgurov

Peking 12. novembra (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti vyzývajú amerického prezidenta Joea Bidena, aby sa počas nadchádzajúcej schôdzky so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom zmienil aj o perzekúcii národnostnej menšiny moslimských Ujgurov, obývajúcej severozápadnú časť Čínskej ľudovej republiky. Píše o tom agentúra DPA.



Obaja politickí predstavitelia sa stretnú v pondelok na indonézskom ostrove Bali. "Biden musí pri tejto príležitosti zdôrazniť, že záväzkom Spojených štátov je na medzinárodnej úrovni iniciovať vyšetrovanie porušovania ľudských práv čínskou vládou," uviedla v sobotu riaditeľka čínskej sekcie organizácie Human Rights Watch (HRW) Sophie Richardsonová.



Stretnutie Bidena so Si Ťin-pchingom sa uskutoční pred utorkovým začiatkom dvojdňového summitu G20 – skupiny najväčších ekonomík sveta – na Bali. Politickí analytici pripomínajú, že sa bude konať v období napätých obchodných vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom a zároveň v čase zvýšeného napätia v Taiwanskom prielive.



Stretnutie Bidena so Si Ťin-pchingom bude ich prvou oficiálnou schôdzkou, odkedy sa nový šéf Bieleho domu ujal vlani v januári svojej funkcie.



Peking je všeobecne obviňovaný, že v prevýchovných táboroch násilne zadržiava viac ako milión turkických Ujgurov. Tamojšie ženy podľa HRW podstupujú aj násilnú sterilizáciu a príslušníkov tejto turkotatárskej menšiny moslimského vierovyznania povolávajú čínske úrady na nútené práce.



Peking však takéto obvinenia popiera a dlhodobo tvrdí, že v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang prevádzkuje len strediská odborného vzdelávania, určené na boj proti extrémizmu a terorizmu.



Napriek tomu, že čínska komunistická vláda po prevzatí moci v roku 1949 oficiálne začlenila ujgurský región do Čínskej ľudovej republiky, mnohí Ujguri doposiaľ odmietajú, aby sa ich vlasť nazývala Sin-ťiang, čo je pomenovanie vychádzajúce z mandarínskej čínštiny, približuje DPA.