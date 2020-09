Aktivisti Greenpeace zablokovali prístup do ropnej rafinérie

Štokholm 11. septembra (TASR) - Aktivisti z environmentálnej organizácie Greenpeace v piatok zablokovali ropnú rafinériu na západe Švédska na znak protestu proti jej plánovanému rozširovaniu. Informovala o tom agentúra AFP.



Plavidlo tejto organizácie s názvom Rainbow Warrior (Dúhový bojovník) zakotvilo vo fjorde Brofjorden pred tamojšou rafinériou vo štvrtok večer, aby tak zablokovalo príchod ropného tankera.



"Sme stále v Brofjordene, čo znamená, že zastavujeme environmentálny trestný čin a bránime akejkoľvek preprave do fjordu a z neho," uviedla pre AFP vedúca švédskej pobočky Greenpeace Isadora Wronski.



Oznámila tiež, že rafinériu budú aktivisti blokovať "tak dlho, ako to bude potrebné" — teda dovtedy, kým švédsky premiér Stefan Löfven "nezakročí a neprevezme zodpovednosť". Práve švédska vláda má rozhodnúť o tom, či umožní rozšírenie rafinérie.



Spoločnosť Preem, ktorá rafinériu vlastní, nechcela akciu bližšie komentovať. "Zameriavame sa najmä na zachovanie bezpečnosti výroby a našich zamestnancov," povedal pre AFP šéf tlačového oddelenia spoločnosti Dani Backteg. Dodal, že momentálne medzi vedením rafinérie a švédskou vládou prebiehajú v otázke rozširovania rokovania.



Greenpeace varuje, že takýto krok by mal za následok zvýšenie emisií až o milión ton oxidu uhličitého ročne, čím by švédska vláda šla priamo proti cieľom Parížskej dohody, ktorou sa spolu s ďalšími krajinami zaväzuje aktívne znižovať emisie a bojovať proti klimatickej zmene.



Vedenie rafinérie však argumentuje, že jej rozšírenie by umožnilo výrobu kvalitnejších produktov a obnoviteľných palív, čo by kompenzovalo lokálne zvýšenie emisií.