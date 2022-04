Aktivisti Greenpeace sa pokúsili zablokovať tanker s ruskou ropou

Oslo 25. apríla (TASR) - Environmentálna skupina Greenpeace uviedla, že jej aktivisti sa v pondelok pripútali k tankeru zakotvenému pri pobreží Nórska v snahe zablokovať dovoz ruskej ropy na protest proti vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Aktivisti sa doplavili k tankeru na malom člne a upevnili ho na kotviacu reťaz tankera, ktorý priviezol do Nórska 95.000 ton ropy, uvádza Greenpeace vo vyhlásení.



Nenásilná protestná akcia sa uskutočnila vo fjorde neďaleko nórskej metropoly Oslo. Jej cieľom bolo zamedziť tomu, aby sa ruská ropa dostala do nórskeho prístavu Slagentangen.



"Ropa nie je len príčinou klimatickej krízy, ale aj vojen a konfliktov. Som šokovaný, že Nórsko má otvorený prístav pre ruskú ropu, ktorá financuje Putinovu vojnu," povedal šéf organizácie Greenpeace v Nórsku Frode Pleym.



Aktivisti Greenpeace vyzvali nórsku vládu, aby zakázala dodávky ruských fosílnych palív a nórska pobočka nadnárodnej korporácie Exxon Mobil by podľa nich mala zrušiť všetky existujúce súvisiace kontrakty.



Hovorca nórskej pobočky tejto korporácie uviedol, že ropa dovezená v tankeri bola zakúpená ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine a že ďalšie takéto dodávky z Ruska už nie sú v pláne.



Aktivisti skupiny Greenpeace zablokovali už koncom marca pri pobreží Dánska dva tankery s ruskou ropou s cieľom zastaviť financovanie vojenskej agresie Kremľa voči Ukrajine.