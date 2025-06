Aktivisti Greenpeace vrátili figurínu Macrona, použili ju pri proteste

Paríž 4. júna (TASR) - Aktivisti z organizácie Greenpeace v stredu vrátili voskovú figurínu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorú v pondelok ukradli z parížskeho múzea Grévin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Prišli sme vrátiť sochu Emmanuela Macrona, pretože, ako sme povedali na začiatku, len sme si ju požičali,“ povedal agentúre AFP na mieste činu vedúci tamojšej pobočky organizácie Greenpeace Jean-Francois Julliard.



Figurínu v pondelok umiestnili pred vstup do ruského veľvyslanectva ako výzvu Francúzsku, aby ukončilo všetku hospodársku spoluprácu s Ruskom, vrátane dovozu zemného plynu a hnojív.



V proteste pokračovali v utorok neskoro večer, keď voskovú figurínu, ktorej hodnota sa odhaduje na 40.000 eur, postavili pred sídlo francúzskeho elektrárenského gigantu EDF. Vedľa nej umiestnili tabuľu s nápisom „Putin-Macron rádioaktívni spojenci“ na znak kritiky prezidenta Macrona za to, že neprerušil väzby s Ruskom, predovšetkým v oblasti jadrovej energetiky.



Julliard pripomenul, že napriek platným sankciám môžu francúzske firmy stále dovážať množstvo ruských produktov. Greenpeace osobitne kritizuje výrazný nárast dovozu ruských hnojív do EÚ. Podľa údajov francúzskych výrobcov sa v rokoch 2021 až 2023 zvýšil približne o 80 percent.



Spoločnosť EDF má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Tenex, dcérskou firmou ruského jadrového giganta Rosatom, ktorá sa týka recyklácie obohateného uránu z jej reaktorov.



„Francúzsko verejne podporuje Ukrajinu, ale v zákulisí pokračuje v obchodovaní s Ruskom,“ uviedla organizácia Greenpeace France vo vyhlásení na sociálnej sieti Instagram. Paríž podľa nej „živí ruskú vojnovú mašinériu“.



Organizácia bez uvedenia podrobností ďalej oznámila, že ruská nákladná loď prevážajúca urán má vo štvrtok opäť zakotviť v prístave Dunkerque na severe Francúzska, čo označila za ďalšiu scénu z „dobre organizovaného baletu“. Greenpeace tiež uviedol, že v roku 2024 pochádzala štvrtina obohateného uránu dovážaného do Francúzska z Ruska a polovica prírodného uránu z Kazachstanu a Uzbekistanu – pričom väčšina tohto materiálu prechádza cez Rusko v réžii spoločnosti Rosatom.



„Vyzývame skutočnú hlavu štátu, aby tieto dvojaké štandardy ukončila a okamžite prerušila toxické väzby s Ruskom,“ dodala organizácia.