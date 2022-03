Aktivisti Greenpeace zablokovali transfer ruskej ropy medzi tankermi

Kodaň 31. marca (TASR) - Environmentálna organizácia Greenpeace uviedla, že jej aktivisti zo severských štátov zablokovali vo štvrtok pri pobreží Dánska dva ropné tankery a zabránili tak transferu ruskej ropy. Podľa organizácie išlo o pokus zastaviť financovanie ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Greenpeace uviedla, že aktivisti v kajakoch a pevných nafukovacích člnoch z Dánska, Fínska, Nórska, Švédska a Ruska vplávali medzi dva tankery a znemožnili transfer 100.000 ton ruskej ropy medzi týmito plavidlami.



Podľa agentúry Reuters zablokovali presun ropy z tankera Seaoath, ktorý priviezol ropu z Ruska, do väčšieho tankera Pertamina Prime. Ten mal po prečerpaní ropy z niekoľkých tankerov následne smerovať do Číny.



Greenpeace uviedla, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu sledovala najmenej 299 tankerov naložených ropou či plynom z Ruska, z ktorých 132 smerovalo do Európy.



"Je zahanbujúce, že pokračujeme vo financovaní vojny tým, že kupujeme ruské fosílne palivá. Toto sa deje v Dánsku. Nemalo by to byť povolené," uviedol environmentálny aktivista Gustav Martner. Greenpeace pritom vyzvala na zavedenie embarga na ruské pohonné hmoty.



Zatiaľ čo Spojené štáty a Británia podnikli kroky, aby mohli zakázať dovoz ruskej ropy, krajiny Európske únie, ktoré sú z veľkej časti závislé od ruských energií, k tomuto kroku nepristúpili, pripomína Reuters.