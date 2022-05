Aktivisti Greenpeace zablokovali v Amsterdame nákladnú loď

Amsterdam 11. mája (TASR) - Viac ako 60 aktivistov spolupracujúcich s organizáciou Greenpeace v stredu v amsterdamskom prístave zablokovalo nákladnú loď, ktorá do Holandska priviezla viac ako 60.000 ton sóje z Brazílie. Týmto gestom sa snažia dosiahnuť prísnejšie nariadenie Európskej únie o odlesňovaní. TASR správu prebrala z oficiálnej webstránky Greenpeace.



"EÚ má na stole návrh zákona, ktorý by mohol ukončiť spolupáchateľstvo EÚ pri ničení prírody. Nie je však dostatočne prísny. Hoci Európania k ničeniu životného prostredia možno neprispievajú priamo, do Európy každoročne prichádzajú stovky lodí s nákladom sóje a palmového oleja. A práve v súvislosti s týmito obchodnými vzťahmi je aj Európa spoluvinníkom odlesňovania Bornea a požiarov v Brazílii," vyhlásil šéf holandskej pobočky Greenpeace Andy Palmen.



Aktivisti zo 16 krajín začali blokádu plavebných komôr pre 225 metrov dlhú loď Crimson Ace o 12.00 h, pričom ju budú podľa Palmena blokovať dovtedy, kým európski ministri návrh zákona neupravia. Do vody pred plavebné komory hodili nafukovacie kocky a vyliezli na brány plavebných komôr, kde zavesili plagát s nápisom "EÚ: Okamžite zastav ničenie prírody". K aktivistom sa pridali i zástupcovia obyvateľov krajín, ktoré sú odlesňovaním najviac zasiahnuté.



Ministri životného prostredia EÚ budú o predmetnom návrhu zákona o odlesňovaní rokovať 28. júna.