Aktivisti hnutia Extinction Rebellion zablokovali centrum Zürichu

Zürich 5. októbra (TASR) - Asi 300 aktivistov hnutia Extinction Rebellion (XR), niektorí preoblečení za klaunov, sa v pondelok pokúsili zablokovať centrum Zürichu v snahe prinútiť švajčiarsku vládu, aby dodržiavala požiadavky tohto environmentálneho hnutia týkajúce sa zmeny klímy.



Ako informovala agentúra AFP, hnutie XR vyzvalo svojich prívržencov, aby sa každý deň na poludnie vrátili a zablokovali dopravu v troch kľúčových strategických bodoch finančnej metropoly Švajčiarska - vrátane mostu a križovatky hlavnej nákupnej tepny mesta Uraniastrasse.



Polícia po hodine aktivistom sediacim na vozovke nariadila, aby sa stiahli do určených oblastí a uvoľnili cestu električkám. Časť tých, ktorí neuposlúchli, policajti odnášali z vozovky na chodník. Ostatní demonštranti, medzi ktorými bolo veľa študentov, ale aj dôchodcov na skladacích piknikových stoličkách, sa aj postupne porozchádzali.



Švajčiarske médiá si všimli, že medzi demonštrantmi bola veľká skupina ľudí z oblastí, kde sa hovorí po rétorománsky, takže sa mohlo stať, že pre jazykovú baiéru pokynom zürišskej polície nerozumeli.



Hnutie XR v júni adresovalo federálnej rade balík požiadaviek, medzi ktorými figurovala najmä žiadosť o vyhlásenie stavu núdzovej klímy. Po tom, ako vláda ich žiadosti nevyhovela, aktivisti oznámili svoj zámer paralyzovať dopravu v centre Zürichu, a to v pondelok 4. októbra.



Hnutie Extinction Rebellion minulý týždeň naznačilo, že jeho aktivisti sú pripravení na to, že ich polícia v Zürichu zatkne. "Ak nás vyhodia, vrátime sa," varovali.