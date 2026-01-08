< sekcia Zahraničie
Aktivisti krajnej pravice si v Ríme pripomenuli smrť svojich druhov
Autor TASR
Rím 8. januára (TASR) - Stovky krajne pravicových aktivistov sa v stredu v Ríme zišli pred bývalým sídlom Talianskeho sociálneho hnutia (MSI), aby si pripomenuli 48. výročie násilnej smrti troch mladých neofašistov, ktorí prišli o život 7. januára 1978. V rámci oficiálnej spomienky si tieto obete uctila aj delegácia vládnej strany Bratia Talianska (FdI), ako aj predseda regiónu Lazio Francesco Rocca. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Rocca vo svojom príhovore označil za dôležité, „aby inštitúcie dokázali nájsť spoločnú reč tvárou v tvár nezmyselnej smrti troch mladých ľudí“, a vyzval na jednotu voči politickému násiliu.
Ako informovala agentúra ANSA, po oficiálnom pietnom akte pred sídlom MSI sa v Ríme konala aj neoficiálna spomienka, ktorú opäť sprevádzalo obvyklé skandovanie a hajlovanie.
Dav ľudí, oblečených väčšinou v čiernom, na výzvu: "Za všetkých padlých druhov" reagoval pokrikom "Presente!" (v preklade: prítomný/tu), pričom vystreli svoje pravice k typickému fašistickému pozdravu. Toto gesto známe ako rímsky pozdrav je pritom v Taliansku za určitých okolností trestné, upozornila agentúra DPA.
V rovnakom čase sa neďaleko od zhromaždenia príslušníkov neofašistického hnutia CasaPound a ďalších krajne pravicových aktivistov, pri policajnej stanici v blízkosti štvrte Alberone, konala protifašistická protidemonštrácia, informovala agentúra ANSA.
Medzičasom talianske médiá informovali o útoku na štyroch aktivistov mládežníckej organizácie FdI, ktorí v noci na stredu v Ríme vylepovali plagáty na pamiatku výročia tragických udalostí na ulici Acca Larentia.
Podpredseda talianskej Poslaneckej snemovne Fabio Rampelli zo strany FdI sa pred novinármi vyjadril, že na aktivistov zaútočilo „komunistické komando zo štvrte Alberone, vyzbrojené obuškami, nožmi a ďalšími zbraňami“. Útok bol podľa neho vopred pripravený, čo „dokazujú vysielačky nájdené políciou“ na mieste činu.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová, bývalá členka mládežníckej organizácie MSI, tento útok odsúdila v príspevku na sociálnych sieťach.
„Keď sa nesúhlas mení na agresiu, keď je myšlienka umlčaná násilím, demokracia prehráva. Vždy,“ napísala Meloniová a dodala, že politické násilie v akejkoľvek podobe predstavuje porážku.
Meloniová stojí už tretí rok na čele vlády trojkoalície pravicových a konzervatívnych strán.
Talianska povojnová ústava zakazuje reorganizáciu rozpustenej fašistickej strany bývalého vodcu Benita Mussoliniho. Skupiny spájané s krajnou pravicou však toto ustanovenie obišli tým, že dali svojim organizáciám nové mená a vyhlásili, že sú novými subjektmi.
