Aktivisti kritizujú Grécko za potláčanie migrantov počas protestu

Atény 2. júla (TASR) - Organizácie na ochranu ľudských práv sa zišli na gréckom na ostrove Lesbos, aby protestovali v reakcii na obvinenia, že pobrežná stráž krajiny a agentúra EÚ pre ochranu hraníc tlačia späť migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy.



Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



"Odtláčanie zabíja ľudí" a "Spáľte hranice" boli niektoré z hesiel na transparentoch, ktoré demonštranti vyvesili.



Grécky minister lodnej dopravy Giannis Plakiotakis v piatok povedal, že sa všetky sťažnosti na stláčanie gréckymi silami ukázali ako pravdivé. Podľa medzinárodného práva sú zásahy nelegálne.



Skupiny poskytujúce pomoc však už roky obviňujú gréckych úradníkov, že ľudí tlačia späť do Turecka. Grécko však tvrdí, že jednoducho chráni svoje vlastné hranice, ktoré sú zároveň vonkajšími hranicami Európskej únie.



"Prioritou je ochrana životov v súlade s medzinárodnými normami, podľa medzinárodného práva," povedal v piatok Plakiotakis. Upozornil tiež, že desiatky lodí v uplynulých rokoch zachránili v Stredozemnom mori v poslednom období tisíce ľudí.



Grécko tiež obvinilo Turecko, že umožňuje ľuďom, aby smerovali z Grécka do EÚ. Európska únia považuje Turecko za bezpečnú krajinu na základe dohody z roku 2016, pričom Ankara prijíma od bloku peniaze výmenou za prijatie migrantov.