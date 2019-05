Aktivisti liali v Paríži umelú krv na protest proti vymieraniu druhov

Organizácia Spojených národov (OSN) vo svojej prelomovej správe z minulého týždňa varovala, že riziku vyhynutia čelí odhadom osem miliónov druhov.

Paríž 12. mája (TASR) - Environmentálni demonštranti v nedeľu vyliali na vyhľadávanej parížskej promenáde Trocadéro umelú krv so zámerom poukázať na zrýchľujúci sa úbytok rozmanitosti druhov na Zemi.



Členovia aktivistickej skupiny Extinction Rebellion pred zrakmi okoloidúcich i polície vyliali na zmienenej promenáde, ktorá sa nachádza oproti Eiffelovej veži, nádoby obsahujúce približne 300 litrov červenej tekutiny.



Aktivisti mávali transparentmi so sloganmi ako "Zastavte šieste hromadné vymieranie" a predtým, ako miesto od umelej krvi vyčistili, si niekoľkými minútami ticha uctili vymierajúcu biodiverzitu, informuje tlačová agentúra AFP.



Šiestich členov Extinction Rebellion zároveň v nedeľu zatkli v meste Bordeaux na juhozápade krajiny za to, že počas noci rozvinuli na lešení budovy Obchodnej a priemyselnej komory, obľúbenom turistickom mieste, transparent.



Organizácia Spojených národov (OSN) vo svojej prelomovej správe z minulého týždňa varovala, že riziku vyhynutia čelí odhadom osem miliónov druhov.



Extinction Rebellion založili vlani v Británii akademici a skupina sa medzitým stala jedným z najrýchlejšie sa rozširujúcich hnutí na svete.



Skupina obhajuje používanie nenásilných foriem občianskej neposlušnosti, ktorou poukazuje na núdzový stav klímy a ekológie, ako aj na nutnosť znížiť skleníkové plyny a zastaviť vymieranie biodiverzity.