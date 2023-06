Aktivisti na Malte odsúdili prepracovanú reformu interrupcií

Valletta 23. júna (TASR) - Maltská vláda v piatok zverejnila dlho očakávané zmeny v návrhu zákona, pôvodne zameraného na zmiernenie zákazu interrupcií. So zmenami nesúhlasia aktivisti, pretože podľa nich ohrozia život ešte väčšieho počtu žien. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ostrovný štát v Stredozemnom mori je jediným členom Európskej únie, kde sú interrupcie protizákonné za každých okolností.



Prísnosť zákona sa ukázala vlani v mimoriadne medializovanom prípade. Labouristická vláda premiéra Roberta Abelu následne predložila návrh zákona, ktorý by umožnil lekárom urobiť interrupciu pri vážnom ohrození zdravia matky.



Vtedy tento návrh zákona vyvolal pouličné protesty a silnú kritiku katolíckej cirkvi a hlavnej opozičnej strany - obe boli dôrazne proti interrupciám. Argumentovali, že znenie zákona je príliš hmlisté.



Teraz - sedem mesiacov po prvom zverejnení návrhu zákona a následnom schválení v parlamente - minister zdravotníctva Chris Fearne odhalil zmeny, ktoré zrejme kritikov uspokoja. Prepracovaný návrh zákona ujasňuje, že tehotenstvo môže byť ukončené pri ohrození života matky.



Ak ohrozenie nie je bezprostredné, rozhodnutie o interrupcii musí urobiť tím troch lekárov.



Návrh zákona tiež stanovuje, že interrupcia sa môže vykonať, iba ak plod nie je životaschopný (nemôže žiť mimo maternice) a ak sa vyčerpali všetky ostatné prípustné lekárske postupy.



Miriam Sciberrasová, výkonná šéfka protiinterrupčnej nadácie Life Network Foundation, vyhlásila, že tieto zmeny sú "veľkou úľavou".



"Sme pro-life národ, ceníme si každý život - matky, ktorá si zaslúži našu najväčšiu ochranu, predovšetkým v ťažkostiach, a aj nenarodeného dieťaťa, ktoré sme dnes zachránili vďaka tejto novej podobe zákona," povedala.



Nezisková organizácia Lekári za voľbu (Doctors for Choice), ktorá pomáha ženám pokúšajúcim sa o interrupciu, odsúdila zmeny ako "krok späť".



"Vláda zmenila návrh zákona, ktorý mohol chrániť zdravie ženy, na zákon, ktorý môže pripraviť ženy o život," uviedla organizácia na sociálnych sieťach.



"Ženám teraz bude musieť hroziť smrť, aby mali nárok na prerušenie tehotenstva, a budú musieť čakať na troch špecialistov, aby zákrok schválili. Táto podmienka doteraz v zákone nebola a môže znamenať, že bude viesť k situácii, ktorá bude ešte horšia než terajší stav," napísali Lekári za voľbu.