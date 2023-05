Aktivisti: Na poľsko-bieloruských hraniciach uviazli migranti s deťmi

Varšava 29. mája (TASR) - Skupina približne 30 uchádzačov o azyl, vrátane malých detí, uviazla na poľsko-bieloruských hraniciach. Tvrdia to poľskí ľudskoprávni aktivisti, informovala v noci na pondelok agentúra AP.



Hoci sa migranti nachádzajú za poľským pohraničným plotom, podľa aktivistov z hnutia Grupa Granica (GG) sú na poľskom území a Bielorusko im nedovolilo vrátiť sa späť.



"V Bielorusku nie sú v bezpečí," povedala v nedeľu pre AP aktivistka Marta Staniszewská. Migranti tvrdia, že viacerí z nich sú chorí, jedno dievča bolí zub a deti poštípali komáre, dodala. Podľa aktivistov sú migranti na hraniciach zablokovaní bez vody už niekoľko dní, informuje televízia TVN24.



Zástupca úradu poľského ombudsmana Maciej Grzeskowiak v nedeľu oblasť navštívil a osobne sa rozprával s migrantmi. Neskôr prítomným novinárom povedal, že o tom, či ich vpustiť do krajiny, musí rozhodnúť poľská pohraničná stráž.



"Ak sú tieto osoby skutočne v jurisdikcii (poľskej) pohraničnej stráže a chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, potom... by takéto žiadosti mali byť prijaté," povedal Grzeskowiak.



Poľsko postavilo minulý rok 5,5 metra vysoký plot na niektorých úsekoch hranice s Bieloruskom, ktoré je blízkym spojencom Moskvy. Súviselo to s migračnou krízou v roku 2021, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí. Varšava obvinila Minsk a ruské úrady z organizovania prechodov migrantov s cieľom destabilizovať Poľsko aj zvyšok Európskej únie.



Napriek oploteniu sa podľa poľskej pohraničnej stráže každý deň pokúša nelegálne prekročiť hranicu zo susedného Bieloruska približne 150 migrantov rôznej štátnej príslušnosti, často s vízami vydanými Ruskom.