Aktivisti na protest natreli červenou budovu parlamentu vo Fínsku

Helsinki 25. septembra (TASR) - Environmentálni aktivisti v stredu natreli červenú farbu na budovu fínskeho parlamentu v Helsinkách, aby vyjadrili protest proti priemyslu s rašelinou. Politici ich za to ostro skritizovali, napísala agentúra AFP, zo správy ktorej čerpala TASR.



Za protestnou akciou stoja aktivisti z fínskej iniciatívy Extinction Rebellion Finland (Vzbura proti vyhynutiu) a švédskej organizácie Aterstall Vatmarker (Obnova mokradí).



Niekoľko pilierov pri hlavnom vchode do budovy parlamentu natreli červenou farbou pripomínajúcou krv. Pre AFP uviedli, že takto protestujú proti fínskej štátnej spoločnosti Neova, ktorá v švédskych mokradiach ťaží rašelinu.



Takto vyťažená rašelina sa často používa ako zdroj energie alebo na poľnohospodárske účely, čo vedie k vypúšťaniu veľkého množstva oxidu uhličitého do atmosféry. Rašeliniská vo svojom prirodzenom stave práve množstvá oxidu uhličitého zadržiavajú.



"Stĺpy sme natreli touto ľahko umývateľnou farbou, aby sme ukázali, že Fínsko sa aktívne podieľa na urýchľovaní klimatickej krízy," povedal jeden z fínskych aktivistov. Ďalší hovorili o potrebe postupne sa zbaviť všetkých fosílnych palív vrátane rašeliny.



Na miesto protestu v stredu ráno prišla aj polícia, ktorá vyviedla desiatich demonštrantov sediacich na schodoch s transparentmi v rukách. Tento incident sa podľa nej vyšetruje ako poškodenie majetku s priťažujúcimi okolnosťami.



Fínsky premiér Petteri Orpo označil konanie aktivistov za úplne nepochopiteľný a neprijateľný vandalizmus. Fínsko je podľa neho slobodou demokraciou, kde je možné protestovať a ovplyvňovať záležitosti, ale civilizovaným spôsobom.