Aktivisti: Na výročie smrti Mahsy Amíníovej zadržali v Iráne jej otca

Teherán 16. septembra (TASR) - Na prvé výročie smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržali v sobotu v Iráne podľa vyjadrení ľudskoprávnych aktivistov jej otca. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Amíníovej otec sa v sobotu práve chystal opustiť svoj dom, keď ho zadržali jednotky elitných iránskych Revolučných gárd, spresnila na platforme telegram ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku. Irán jej tvrdenia doposiaľ oficiálnej nepotvrdil.



V sobotu uplynie rok od smrti Amíníovej, ktorá na jeseň 2022 vyvolala v krajine najväčšie demonštrácie a nepokoje za uplynulých niekoľko desaťročí.



Mahsá Amíníová zomrela tri dni po tom, čo ju zadržala mravnostná polícia v metropole Teherán za údajné nedodržanie pravidiel obliekania pre ženy, pripomína DPA. Okolnosti po jej zadržaní sú dodnes nejasné, mladá žena však následne upadla do kómy a v nemocnici zomrela.



Amíníovej rodičia predtým spochybnili oficiálne štátne stanovisko, podľa ktorej ich dcéra zomrela na následky ochorenia. Pre miestne i zahraničné médiá poskytli množstvo rozhovorov, čím na seba upútali pozornosť iránskej justície, píše DPA.



Na pohreb 22-ročnej Kurdky prišli vtedy tisícky ľudí a z Kurdmi obývaných častí krajiny sa protesty rýchlo rozšírili do celého Iránu. Vláda reagovala na mohutné demonštrácie tvrdými zásahmi, výpadkami internetu a popravami. Veľké demonštrácie trvali až do jari tohto roka a o život pri nich prišlo zhruba 500 ľudí vrátane 71 maloletých. Stovky ľudí utrpeli zranenia a ďalšie tisíce boli zatknuté.



Agentúra Reuters informuje, že iránske úrady na výročie je smrti výrazne posilnili bezpečnostné opatrenia v uliciach pre obavy z vypuknutia ďalších protestov. K mimoriadnym bezpečnostným opatreniam došlo predovšetkým v v provincii Kurdistan na západe Iránu, odkiaľ Amíníová pochádza.