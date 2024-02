Aktivisti okupovali maďarský konzulát v Benátkach, dôvodom je Salisová

Rím 9. februára (TASR) - Aktivisti v piatok dopoludnia okupovali maďarský konzulát v Benátkach a žiadali prepustenie Talianky Ilarie Salisovej z väzby v Budapešti. Tejto 39-ročnej učiteľke základnej školy v meste Monza a militantnej antifašistke hrozí 24 rokov väzenia za údajný útok na dvoch neonacistov vlani vo februári v maďarskej metropole. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry ANSA.



Tridsať členov ľavicovej skupiny Rivolta (Vzbura) obsadilo priestory na benátskom námestí Piazzale Roma práve v čase, keď bol minister spravodlivosti Carlo Nordio na návšteve v neďalekom meste Padova. Aktivisti žiadali "okamžité prepustenie Ilarie Salisovej".



"Sme tu, lebo chceme jej slobodu, lebo tento súdny proces je fraška, ktorá má jediný cieľ – potrestať antifašistov v štáte, kde pohraničné hliadky proti migrantom sú nielen tolerované, ale podporované," povedali aktivisti.



"To je protidemokratická politika," dodali.



Minulý mesiac sa objavili zábery, ako Salisovú vedú na súd v Budapešti na reťazi a s putami na rukách a členkoch. Médiá zároveň priniesli nepotvrdené správy, že Salisovú zadržiavajú vo väzbe v nedôstojných podmienkach, kde sú ploštice, myši, špina a dostáva neľudské tresty. Tieto informácie vyvolali pobúrenie verejnosti v Taliansku a Rím bol donútený protestovať. Talianska premiérka Giorgia Meloniová si následne vynútila od maďarského kolegu Viktora Orbána sľub, že táto radikálka bude mať spravodlivý súdny proces v dobrých podmienkach.



Salisovej rodina a advokáti žiadajú jej prepustenie do domáceho väzenia v Maďarsku alebo v Taliansku až do ukončenia súdneho procesu.