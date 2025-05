Aktivisti opozičného Momentumu žiadali v Budapešti slobodu tlače

Budapešť 16. mája (TASR) - Skupina aktivistov maďarského opozičného hnutia Momentum v piatok dopoludnia pred budovou Úradu na ochranu suverenity v Budapešti protestovala proti krokom vlády v oblasti slobody tlače a činnosti občianskych organizácií. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Protestujúci niesli transparent s nápisom „Chceme slobodu tlače“ a vedro s červenou farbou, ktorou natreli tabuľu úradu a oplotenie. Protestnú akciu vysielali naživo na Facebooku.



Poslanec Momenta János Stummer oznámil, že v piatok o 17.00 h organizujú pred vchodom do úradu demonštráciu. „Po novele zákona o zhromažďovaní teraz pripravuje vláda zákon týkajúci sa médií. Ak tento zákon parlament budúci týždeň schváli, tak vládny Fidesz urobí ďalší krok k manipulácii nadchádzajúcej volebnej kampane,“ povedal.



Vládny návrh zákona „O transparentnosti vo verejnom živote“ by vláde umožnil zasiahnuť do činnosti médií a neziskových organizácií, o ktorých sa domnieva, že ohrozujú suverenitu krajiny. Očakáva sa, že parlament návrh bude schvaľovať budúci týždeň v utorok, píše telex.hu.



Návrh zákona v utorok predložil parlamentu poslanec maďarskej vládnej strany Fidesz János Halász. V prípade schválenia by skomplikoval prácu a existenciu organizácií so zahraničným financovaním.



Podľa návrhu, ak Úrad na ochranu suverenity usúdi, že aktivity organizácie financovanej zo zahraničia ohrozujú suverenitu Maďarska, vláde môže odporučiť jej zaradenie na zoznam. Organizácie zo zoznamu by sa potom nemohli uchádzať o jedno percento z dane darcov. Platila by pre nich aj povinnosť „vyžiadať si plne preukázateľné vyhlásenie“ od všetkých podporovateľov, že peniaze nepochádzajú zo zahraničia.



Podľa návrhu všetky peniaze prichádzajúce zo zahraničia môžu byť nebezpečné pre suverenitu Maďarska vrátane financií z transparentných tendrov. K nim patria aj tendre s účasťou organizácií z členských štátov Európskej únie. Okrem toho sú vrcholoví manažéri, zakladatelia a členovia dozorných alebo audítorských rád týchto organizácií povinní podávať majetkové priznanie.



Halász návrh zákona zdôvodnil tým, že v posledných rokoch „boli odhalené zneužívania, ktoré vážne porušujú maďarskú suverenitu“.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca ostro postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia a avizoval „jarné upratovanie“, píše telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)