Nemecké firmy čelia trestným oznámeniam pre využívanie práce Ujgurov

Berlin 6. septembra (TASR) – Mimovládna organizácia s názvom Európske centrum pre ústavné a ľudské práva (ECCHR) v pondelok oznámila, že podala trestné oznámenie na päť nemeckých firiem, ktoré údajne profitujú z nútených prác ujgurskej menšiny v Číne. Informovala o tom agentúra AFP.



„Hugo Boss, Lidl a ďalšie spoločnosti údajne priamo alebo nepriamo zneužívajú a profitujú z údajných nútených prác ujgurskej menšiny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang v západnej Číne a preto by sa mohli podieľať na zločinoch proti ľudskosti," napísalo ECCHR vo vyhlásení zverejnenom na internete. V správe konkrétne spomínajú aj reťazce Aldi Nord, Aldi Süd a C&A.



Nemecká neziskovka podala trestné oznámenie na základe správ od ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, podľa ktorej čínska vláda núti Ujgurov pracovať v textilnom priemysle. Miriam Saageová-Maassová z ECCHR uviedla, že pre organizácie občianskej spoločnosti je ťažké získať jasný dôkaz o prípadoch zneužívania, ale podľa nej existuje dostatok indícií na to, aby celú záležitosť preverila príslušná prokuratúra.



Čínska bavlna tvorí 20 percent svetovej produkcie a až 80 percent tamojšej produkcie pochádza práve zo Sin-ťiangu. „Je teda veľmi pravdepodobné, že firiem ktoré získavajú zdroje z tohto regiónu je oveľa viac," povedala Saageová-Maassová.



Spojené štáty tvrdia, že Peking okrem nútených prác vykonáva genocídu Ujgurov. Podľa odhadov expertov je v internačných táboroch uväznených viac ako milión ľudí. Čína správy o porušovaní ľudských práv moslimskej menšiny turkotatárskych Ujgurov dlhodobo odmieta. Peking spočiatku popieral aj existenciu internačných táborov, neskôr však vyhlásil, že ide o tzv. školiace centrá, ktoré majú zabrániť tomu, aby títo ľudia páchali aktivity spojené so separatizmom a islamistickým terorizmom.