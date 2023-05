Aktivisti pomaľovali súkromné lietadlá na letisku Berlín-Brandenburg

Berlín 5. mája (TASR) - Nemeckí klimatickí aktivisti pomaľovali v piatok oranžovou farbou niekoľko súkromných lietadiel odparkovaných na letisku Berlín - Brandenburg (BER). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Samotné letisko vo vyhlásení uviedlo, že protest, ktorý bol naživo vysielaný na Twitteri, nijako neovplyvnil jeho prevádzku.



Organizácia Last Generation spresnila, že jej aktivisti sa dostali cez oplotenie obklopujúce toto letisko juhovýchodne od Berlína a následne sa bicyklami dostali do terminálu, odkiaľ štartujú súkromné a komerčné lietadlá.



"Naša akcia mala upriamiť pozornosť na súkromné lietadlá ako na symbol nadmerného luxusu a varovať pred neuváženým ničením klímy, ktoré má na svedomí malá menšina superbohatých," uviedlo zoskupenie Last Generation.