Na letisku, kde mala parkovať Taylor Swiftová, posprejovali lietadlá

Londýn 20. júna (TASR) — Britskí klimatickí aktivisti zo skupiny Just Stop Oil (JSO) vo štvrtok prenikli do areálu letiska Stansted ležiaceho severovýchodne od Londýna, kde údajne parkovalo luxusné lietadlo americkej speváčky Taylor Swiftovej, a oranžovou farbou postriekali dve súkromné lietadlá. Informovala o tom agentúra AFP.



Aktivistky vo veku 22 a 28 rokov skoro ráno prerezali kovové oplotenie letiska a lietadlá postriekali farbou, ktorú si priniesli v hasiacich prístrojoch. Týmto činom chceli podľa vyhlásenia skupiny upozorniť na požiadavku, aby sa budúca britská vláda, ktorá vzíde z júlových volieb, zaviazala k postupnému ukončeniu používania fosílnych palív do roku 2030.



Polícia v grófstve Essex uviedla, že obe ženy zadržala pre podozrenie z poškodzovania cudzej veci a zasahovania do infraštruktúry.



Taylor Swiftová vyvolala kritiku za časté používanie súkromných lietadiel. V roku 2022 bola na prvom mieste zoznamu celebrít, ktoré ich používaním produkujú najviac emisií CO2. Zoznam zverejnila britská marketingová firma Yard.



Swiftovej lietadlo podľa zoznamu v roku 2022 absolvovalo 170 letov, pričom celkovo vyprodukovalo 8293 ton CO2, čo je 1185-krát viac ako vyprodukuje priemerný človek.



Letisko Stansted v tejto súvislosti podľa denníka Daily Mail uviedlo, že Swiftovej lietadlo sa v čase incidentu v jeho areáli nenachádzalo.



Protest na letisku Stansted sa uskutočnil deň po tom, čo aktivisti JSO nastriekali v juhozápadnom Anglicku oranžovú práškovú farbu na prehistorickú pamiatku Stonehenge, zapísanú do svetového dedičstva UNESCO.



Skupina Just Stop Oil založená vo februári 2022 sa rôznymi spôsobmi snaží dosiahnuť, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť vydávanie nových licencií na ťažbu fosílnych palív.