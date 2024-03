Aktivisti postriekali budovu škótskeho parlamentu červenou farbou

Edinburgh 11. marca (TASR) - Škótski aktivisti postriekali v pondelok červenou farbou budovu škótskeho parlamentu, čím chceli upozorniť na rastúcu potravinovú neistotu. Polícia zadržala pri protestoch troch demonštrantov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kampaňou This Is Rigged aktivisti tvrdia, že štvrtina Škótov zažila od roku 2023 potravinovú neistotu. Protestujúci v škótskom hlavnom meste taktiež rozvinuli transparenty s nápismi "Hlad je politická voľba" a "Každý štvrtý Škót".



Skupina vyzýva škótsku vládu, aby financovala a realizovala komunitné potravinové centrum. Chce tiež, aby supermarkety znížili ceny detskej výživy na ceny z marca 2021.



Predošlý týždeň aktivisti natreli bustu kráľovnej Viktórie v glasgowskej galérii kašou a džemom. Aktivisti z kampane This Is Rigged prisľúbili, že budú pokračovať v aktivitách a stupňovať tlak na vládu, pokým nebudú splnené ich požiadavky.