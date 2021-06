Aktivisti privítali povolenie asistovanej reprodukcie pre LGBT

Paríž 29. júna (TASR) - Aktivisti za práva homosexuálov privítali v utorok rozhodnutie dolnej komory francúzskeho parlamentu, ktorá prijala návrh zákona umožňujúci slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii (MAR).



Ako píše agentúra AP, legislatíva je súčasťou širšieho návrhu zákona o bioetike vlády francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý Národné zhromaždenie v utorok schválilo pomerom hlasov 326 k 115.



"Konečne," reagoval na správu Matthieu Gatipon, hovorca asociácie Inter-LGBT, ktorá združuje 50 francúzskych LGBT organizácií.



"Sme spokojní, že sa to konečne deje ... ale bol to bolestivý pôrod," uviedol a vyjadril frustráciu nad tým, že prijatie zákona trvalo tak dlho.



Ako pripomína agentúra AFP, prvé znenie návrhu schválilo Národné zhromaždenie v októbri 2019 a ten odtiaľ putoval do Senátu. V tejto hornej komore parlamentu však najviac kresiel kontroluje konzervatívna strana Republikáni (Les Républicains), ktorá sa spolu s krajne pravicovým Národným združením (RN) postavila proti návrhu.



Senát túto právnu normu nakoniec po stovkách pozmeňovacích návrhoch schválil, avšak až po vyňatí článku, podľa ktorého by náklady na podstúpenie procedúry umelého oplodnenia hradilo francúzske zdravotníctvo.



V prípadoch názorových nezhôd medzi týmito dvoma komorami parlamentu má však posledné slovo Národné zhromaždenie, ktoré kontroluje Macronova centristická strana Republika v pohybe a jej spojenci. Náklady bude nakoniec francúzske zdravotníctvo hradiť všetkým ženám pod 43 rokov.



Minister zdravotníctva Olivier Véran uviedol, že francúzske úrady chcú zákon začať uplatňovať čo najskôr. Prvé lesbické páry a slobodné ženy by mohli procedúru podstúpiť už do konca tohto roka, priblížil.



Predmetná legislatíva tiež povoľuje, aby deti, ktoré prišli na svet takýmto spôsobom, mohli po dovŕšení 18 rokov zistiť totožnosť darcu spermie, z ktorej boli počaté. Zákon sa však netýka počatia prostredníctvom tzv. náhradných matiek, ktoré je vo Francúzsku zakázané.



Francúzsko sa tak stalo jedenástou z 27 krajín Európskej únie, ktorá umožní slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii. Pripojilo sa ku krajinám ako Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Írsko, Španielsko, Portugalsko a Malta.



Túto možnosť majú v rámci Európy aj ženy vo Veľkej Británii a na Islande.



Niekoľko členských štátov EÚ povoľuje využitie asistovanej reprodukcie slobodným ženám, ale nie lesbickým párom. Takýmito krajinami sú napríklad Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko a Lotyšsko.



Na druhej strane Rakúsko povoľuje asistovanú reprodukciu lesbickým párom, avšak nie slobodným ženám.



Taliansko, Slovensko a ČR patria k európskym krajinám, ktoré nepovoľujú asistovanú reprodukciu ani slobodným ženám, ani lesbickým párom.