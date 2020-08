Klimatický aktivisti protestovali proti uhoľnej elektrárni Datteln IV.

Berlín 15. augusta (TASR) - V Nemecku aj vo Fínsku protestovali v piatok klimatickí aktivisti proti uhoľnej elektrárni Datteln IV., ktorú nedávno uviedli do prevádzky v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe Nemecka. Informovala o tom agentúra DPA.



Fínsko totiž vlastní väčšinu akcií spoločnosti Fortum, ktorej dcérska spoločnosť Uniper zmienenú elektráreň prevádzkuje.



Elektráreň Datteln IV. spustili do prevádzky koncom mája, a to napriek protestom aktivistov i plánom nemeckej vlády prestať do roku 2038 s používaním uhlia, pripomína DPA.



Zhruba 40 aktivistov z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) v piatok na protest dočasne zablokovalo ulicu pred fínskym parlamentom v metropole Helsinki. Miestna polícia neskôr informovala, že premávka protestom narušená nebola.



Demonštranti sa zišli tiež pred centrálou fínskej spoločnosti Fortum v meste Espoo ležiacom západne od Helsínk. Fínska pobočka environmentálnej organizácie Greenpeace zverejnila fotografie z tohto protestu. Bol na nich aj demonštrant s pútačom s nápismi "Peniaze alebo život, Fortum?" a "Stop spaľovaniu fosílnych palív".



Nemecká organizácia BUND zameraná na ochranu životného prostredia už skôr doručila fínskej ambasáde v Berlíne iniciatívu s vyše 40.000 podpismi vyzývajúcu fínsku premiérku Sannu Marinovú, aby urýchlene podnikla kroky vedúce k odstaveniu elektrárne.



Aktivisti protestovali aj pred samotnou elektrárňou Datteln, pričom polícia uviedla, že sa v približne 20 kanoe plavili na kanáli Dortmund-Ems, informovala tamojšia polícia.



Vládu fínskej premiérky na prijatie "naliehavých krokov" a zatvorenie elektrárne vyzvali v otvorenom liste aj zástupcovia fínskej odnože hnutia Piatky pre budúcnosť.



Nemecká vláda plánuje ukončiť výrobu elektriny v uhoľných elektrárňach najneskôr do roku 2038. Krajina je však naďalej silno závislá od uhlia, ktoré pokrýva asi tretinu jej výroby energie.



Vláda vyčlenila v rámci plánov na postupné ukončenie používania uhlia desiatky miliárd eur ako finančnú kompenzáciu pre energetické spoločnosti i priľahlé uhoľné regióny.



Nemecko tento polrok predsedá Rade EÚ a prisľúbilo, že počas svojho mandátu zameria svoju pozornosť práve na klimatickú politiku, dodáva DPA.