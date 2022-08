Aktivisti: Rusko verbuje do armády aj väzňov

Moskva/Berlín 18. augusta (TASR) - Rusko verbuje do radov svojej armády aj väzňov a podozrivých, ktorým na výmenu sľubuje zastavenie trestného konania. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia ľudskoprávnych aktivistov.



O tejto praktike ruskej armády informovala ruská aktivistka Oľga Romanovová, ktorá žije v Berlíne a špecializuje sa najmä na práva odsúdených. Vo svojom príspevku na Facebooku uverejnila niekoľko príkladov z ústavov na výkon väzby v okolí Moskvy.



Moskva sa v súvislosti s armádou z veľkej časti spolieha práve na dobrovoľníkov, keďže všeobecná branná povinnosť na doplnenie radov jednotiek bojujúcich na Ukrajine ešte nebola zavedená. Množstvo pouličných inzerátov o tom, že ruská armáda hľadá posily, by totiž mohlo naznačovať, že Rusko má na fronte nedostatok vojakov, píše DPA. Vlastné prápory začali vytvárať aj jednotlivé ruské mestá a regióny.



DPA pripomína, že v ruskom justičnom systéme sa súdne konanie spravidla končí usvedčením obžalovaného. Väzni a podozriví preto majú len dve možnosti – ísť za mreže alebo ísť bojovať do vojny.



Verbovanie väzňov do armády potvrdil aj Vladimir Osečkin, ktorý založil portál Gulagu.net na boj proti násiliu v ruských väzniciach a aktuálne žije v exile vo Francúzsku. Podobné praktiky sa podľa neho používajú aj vo väzenských ústavoch v Petrohrade, Riazani, Tveri a Briansku.



Podľa agentúry DPA Rusko väzňom sľubuje mesačný plat 100.000 rubľov (približne 1630 eur), ďalšie bonusy, finančné príspevky pre ich príbuzných v prípade ich úmrtia, a amnestiu.