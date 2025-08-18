< sekcia Zahraničie
Aktivisti s Thunbergovou zablokovali vchod do ropnej rafinérie
Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion si sadli na cestu a zablokovali vchod do rafinérie Mongstad v meste Bergen na juhozápadnom pobreží Nórska.
Autor TASR
Oslo 18. augusta (TASR) - Približne 200 aktivistov za ochranu klímy vrátane Grety Thunbergovej v pondelok zablokovalo vchod do najväčšej ropnej rafinérie v Nórsku na protest proti ropnému priemyslu v krajine, uviedli organizátori aj tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion si sadli na cestu a zablokovali vchod do rafinérie Mongstad v meste Bergen na juhozápadnom pobreží Nórska. Vchod do prístavu medzitým uzatvorili aktivisti kajakmi a plachetnicami.
„Sme tu, pretože je úplne jasné, že ropa nemá budúcnosť. Fosílne palivá vedú k smrti a zničeniu,“ uviedla Thunbergová vo vyhlásení a dodala, že producenti ropy ako Nórsko „majú na rukách krv“.
Aktivisti plánujú pokračovať v sérii protestov v Nórsku počas celého týždňa. Požadujú, aby nórski politici predložili „plán na postupné ukončenie ťažby ropy a plynu“.
Polícia uviedla, že bola na mieste a monitorovala situáciu už od približne 9.00 h.
AFP vysvetľuje, že spaľovanie fosílnych palív uvoľňuje emisie skleníkových plynov, ktoré otepľujú planétu.
Nórsko je najväčší producent ropy a zemného plynu v západnej Európe a za ich ťažbu je pravidelne kritizované. Oslo však trvá na tom, že tento priemysel poskytuje pracovné miesta, a zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia stabilných dodávok energie do Európy, približuje AFP.
Rafinéria Mongstad je vo vlastníctve nórskeho ropného gigantu Equinor, ktorého väčšinovým vlastníkom je nórsky štát. Spoločnosť Equinor uviedla, že má v úmysle udržať ťažbu ropy v krajine na stabilnej úrovni 1,2 milióna barelov denne až do roku 2035 a očakáva, že do roku 2035 bude produkovať 40 miliárd kubických metrov plynu ročne.
