Aktivisti sa obávajú, že v OSN sa nedohodnú na ochrane otvoreného mora

New York 20. augusta (TASR) - Environmentálne mimovládne organizácie vyjadrili v piatok znepokojenie nad pomalým priebehom rokovaní, z ktorých by mala do konca budúceho týždňa vzísť zmluva o ochrane otvoreného mora.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, rokovanie sa koná v New Yorku po rokoch neúspešných diskusií a odkladov z dôvodu pandémie vyvolanej chorobou COVID-19.



Mnoho mimovládnych organizácií a zainteresovaných krajín upozorňuje, že zmluva je naliehavo potrebná na zlepšenie environmentálneho manažmentu otvoreného mora. Svetových lídrov žiadajú, aby sa dohodli na právne záväznej zmluve na ochranu morského života a zvrátenie straty biodiverzity.



"Delegáti sa správajú, akoby sme mali ešte desať rokov na to, aby o tom stále hovorili. Nemáme," vyhlásil Arlo Hemphill, vedúci kampane za ochranu oceánov v organizácii Greenpeace.



Voľné more sa začína za hranicou výlučných ekonomických zón štátov. Podľa medzinárodného práva siahajú najviac 200 námorných míľ (370 kilometrov) od pobrežia každej krajiny a nepatria pod jurisdikciu žiadneho štátu.



Právnu ochranu má iba jedno percento otvoreného mora - a to aj napriek tomu, že produkuje až polovicu kyslíka a pomáha obmedzovať globálne otepľovanie tým, že absorbuje oxid uhličitý. Voľné moria sú vážne ohrozené neustálym zvyšovaním hladiny oxidu uhličitého, znečistením i nadmerným rybolovom.



Diplomatické zdroje na konferencii v New Yorku podľa AFP priznali, že stále existujú určité problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, ale že diskusie napredujú a budú pokračovať do 26. augusta.